ATV'de beklenmedik gelişme.. İddialı dizinin adı değiştirildi

Dizi fabrikası gibi çalışan ATV yayınladığı dizilerle dikkat çekiyor. ATV ekranlarında yayınlanan diziler arasına yeni bir dizi daha eklenecek. Dizi iddialı kadrosu ve hikayesiyle dikkat çekiyor.

Ancak dizinin adı başlamadan değişti. Hem adı hem de yönetmeni değişen diziyle ilgili bilgileri tv100 ekibinden Birsen Altuntaş yayınladığı bir haberde paylaştı;

Tatlı Hayat Acı Aşk dizisi Keremcem ile Merih Öztürk’ü başrollerde buluşturmuştu. atv’nin yeni bir değişiklik olmazsa ilk bölümünü 12 Şubat Pazar akşamı yayınlaması beklenen dizide 2 önemli değişiklik yaşandı. Dizinin hem yönetmeni, hem de ismi değişti. Hatice Memiş, 2. bölümden sonra görevini Hakan Arslan’a devretti.

Ayrıca dizinin adı da “Başım Belada” oldu. Hikâyesi bir mahallede geçen dizide Keremcem, Merih Öztürk’e Ali Çatalbaş, Yağmur Öztürk, Kaan Taşaner, Zeynep Kumral, Nazan Diper, Ferdi Kurtuldu, Sevinç Gülşen, Ali İpin’den oluşan güçlü bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.

YARGI VE TEŞKİLAT'A RAKİP OLACAK

Öte yandan Gerçek Gündem'in edindiği bilgiye göre; ATV ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizinin pazar akşamları yayınlanması bekleniyor. Dizinin rakipleri arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi ve TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi yer alıyor. Başım Belada dizisinin nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu olmuş durumda.