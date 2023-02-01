Diş çürümesini durduran baharat. Üstelik çiğnemek bile yetiyor

Yeniçağ'da yer alan bir içerikte; Diş çürümesini durduran baharattan bahsedildi. Lokantalarda vazgeçilmez baharatlar arasında yer alan karanfilden bahsediyoruz.

DİŞ AĞRISINI DA YOK EDİYOR

Güçlü bir ağrı kesici baharat olan karanfil, genellikle yemek sonrası tüketilmesi ya da çiğnenmesi tavsiye edilir. Ağız iç bakterileri azaltarak diş çürümesi, diş eti iltihaplanmasının yanı sıra tükürük bezlerini de yenileyerek ağız kokusunu engeller.

* Karanfilin diğer faydaları nelerdir?

ÇAYA EKLENEBİLİR

Gerçek Gündem'in derlemesine göre; Karanfil çaya eklenebilir. Karanfil çaya eklendiğinde hem lezzet katmaktadır hem de çayın çok daha şifalı olmasını sağlamaktadır.

YUTMAYIN

Bazı haber sitelerinde karanfil yutmanın faydalı olduğu öne sürülüyor. Ama bu doğru bir uygulama değil.

Karanfil çiğnenmeden yutulduğunda mide yanmalarına sebebiyet verebilmektedir. Bundan dolayı çiğneyerek yutmak genelde daha çok tavsiye edilen bir tüketme yöntemidir.

GÜNDE KAÇ ADET KARANFİL TÜKETİLEBİLİR?

Karanfil ağızda çiğnemek için tercih ediliyorsa günde bir ila iki adet kullanımı yeterli olmakta. Baharat olarak ise bir çay kaşığı veya daha az karanfil, yemekleri tatlandırmak adına hem belirgin hem de dengeli bir aroma sağlamaya yetmektedir.

SÜTÜ ŞİFALANDIRIR

Bir fincan süt içerisine eklenen karanfilde aynı zamanda boğaz ağrısını ortadan kaldırmaya yetmektedir.