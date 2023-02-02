Ben Bu Cihana Sığmazam hayranları yıkıldı.. ATV ne yapıyor?

ATV ekranlarında yayınlanan ''Ben Bu Cihana Sığmazam'' adlı TV dizisi izlenme rekorları kırarken dizinin sevilen başrolü Oktay Kaynarca hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Birsen Altuntaş'ın aktardıklarına göre; Oktay Kaynarca'nın aynı zamanda yapımcılığını üstlendiği "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinin yeni bölümünde flaş bir gelişme yaşanacak.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 7 Şubatta yayınlanacak 20. bölümde bir şok yaşanacak. Cezayir karakterine hayat veren Oktay Kaynarca ezeli düşmanı Tatavlalı (Engin Benli) tarafından vuruluyor.

Oktay Kaynarca aynı zamanda dijital bir platform için yurtdışı bağlantılı bir projeden teklif geldiği konuşuluyor.



Projeye sıcak bakan Oktay Kaynarca’nın gelen astronomik rakamlı teklifi geri çevirmediği öğrenildi. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin proje tasarım genel hikayesini üstlenen Oktay Kaynarca dizide oyunculuk dışında yapımcılığına devam ediyor.

İDDİALAR DOĞRU DEĞİL

Öte yandan Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre; Senaryo gereği vurulacak olan Oktay Kaynarca'nın diziden ayrılacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

EDHO'NUN YERİNE GELMİŞTİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin final yapmasının ardından Oktay Kaynarca hayranları yıkılmıştı. Dizinin final yapmasının ardından ATV'ye tepki üstüne tepki yağmıştı. Tepkilere daha fazla dayanamayan ATV yönetimi Oktay Kaynarca ile tekrar bir anlaşma yaparak yeni diziyi yayınlamaya başlamıştı.

Oktay Kaynarca'nın ''Ben Bu Cihana Sığmazam'' dizisine vedası demek ATV için büyük bir reyting kaybı demek. ATV'nin Oktay Kaynarca ile yoluna devam edeceği ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.