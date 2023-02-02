FOX TV apar topar yayından kaldırmıştı. Yeni proje duyuruldu

FOX TV ekranlarında yayınlanan TV dizisi ''Hayatımın şansı'' final yapıyor. Bu haberi sayfalarımızda paylaşmıştık. Hayatımın Şansı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cemal Şan'ın üstlendiği, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisiydi.

Dizinin Başrollerini Alican Yücesoy, Şifanur Gül, Musa Uzunlar ve Erkan Avcı gibi isimler paylaşıyordu.

YENİ DİZİ DUYURULDU

Yıldız isimlerle yeni bir dizi başlıyor.

Türkiye’nin en iyi oyuncularının başında gelen Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in bomba dizisi “Adım Farah” seyirciyle buluşacak. Üç başarılı senarist Deniz Dargı, Cenk Boğatur, Cem Görgeç’in yazdığı O3 Medya imzalı dizinin FOX’ta 15 Şubat Çarşamba günü ekranda olması planlanıyor.

OYUNCU SEÇİMLERİ SÜRÜYOR

Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre; Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in başrollerindeki “Adım Farah” dizisinin oyuncu seçimleri de aynı zamanda devam ediyor.

Alanında başarılı bir çok ünlü isim yan karakter olarak dizide yer alacak.

DEV BÜTÇE

“Adım Farah” dizisine FOX TV dev bütçeler ayırmış durumda. Dizinin en az sezon sonuna kadar devam etmesi planlanıyor.

Son dönemde dizileri peş peşe final yapan FOX TV bir çok seyirci tarafından eleştiri yağmuruna tutuluyordu.