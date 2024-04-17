NOW TV dizisinin finali... Seyirciler finale kararına çok üzülmüştü

Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu, Murat Aygen, Nilsu Berfin Aktaş, Didem Balçın, Eren Ören, Serhat Özcan gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı ''Korkma Ben Yanındayım'' isimli dizinin final yapacağı öne sürüldü. NOW TV final iddialarına cevap verdi.

FİNAL YOK ZAMAN ATLAMASI VAR

NOW TV ekranlarında yayımlanan ''Korkma Ben Yanındayım'' dizisi final yapmadı. Bunun yerine dizide zaman atlaması yapıldı ve senaryoda değişikliğe gidildi.

SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

''Korkma Ben Yanındayım'' dizisinin haziran ayına kadar NOW TV ekranlarında yayına devam edeceği öğrenildi. Yeni bölümlerin ise Eylül ayında yayımlanması bekleniyor. Ancak, kanalın henüz 2.sezon onayıyla ilgili bir duyurusu bulunmuyor. ''Korkma Ben Yanındayım'' dizisine 2.sezon onayı verilmezse dizi haziran ayında final yaparak ekrana veda edebilir.

Korkma Ben Yanındayım konusu nedir?

"Korkma Ben Yanındayım" dizisi, genç bir çiftin beklenmedik bir hamilelikle nasıl mücadele ettiğini ve bu durumun aileleri üzerindeki etkilerini konu alıyor.

Kaynak: Gercekgundem.com, NOW TV