Mehmet Şef çileden çıktı. Bilmeden konuşmayın diyerek açıkladı

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından binlerce vatandaş bölge için seferber olmuştu. Ünlü isimlerde bağış toplayarak deprem bölgesine destek çıkmıştı. tv8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef'in şeflerinden olan Mehmet Yalçınkaya, depremden sonra bağış yapmadınız eleştirilerine sert sözlerle yanıt verdi. Masterchef ekibi olarak Kahramanmaraş'a yemek yapmaya giden Mehmet Şef'e yöneltilen 'Neden bağış yapmadınız' sorusuna verdiği cevapla gündem oldu.

Sevilen şef Mehmet Yalçınkaya, 6 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından bölgeye hemen hareket etti. Kahramanmaraş yolunda paylaşım yapan ünlü şefe gelen bir yorum herkesi çileden çıkardı.

10 İLDE MUTFAK KURULDU

Masterchef Türkiye ekibi, depremin etkilediği 10 ilde mutfak kurdu. Kurulan bu mutfaklarda depremzede vatandaşlar için sıcak yemek dağıtıldı.

SORU NEYDİ?

Sosyal medyada bir yorumcu Mehmet şef'e ''Sizler neden şefler olarak Ahbap derneğine bağış yapmadınız'' şeklinde bir soru sordu. Bu yorumla çileden çıkan Mehmet şef şunları yazdı;

Mehmet Yalçınkaya, sosyal medyada kendisine yöneltine soruya ''Yemek bağışı yapıyoruz, sahadayız. Ya siz?'' yanıtını verdi. Hızını alamayan Yalçınkaya, soruyu Instagram hikayesinde de paylaşarak ''Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz hepimiz. İnsanları kırmayın. Bilmeden konuşmayın lütfen'' dedi.

ACUN BAĞIŞ YAPTI MI?

Öte yandan tv8'in patronu Acun Ilıcalı'nın bağış yapıp yapmadığı büyük merak konusuydu.

Haluk Levent bu konuyla ilgili bir paylaşım yapmıştı;

"Sevgili Acun Ilıcalı, bölgeye 100 tır su gönderiyor yarından itibaren. Ayrıca 5 milyonluk eşya desteği ve satın alacağımız konteynerların içerisine eşya sözünü verdi. Teşekkürler."