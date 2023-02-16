TRT1'in yeni dizisiydi.. Yürek Çıkmazı'nda beklenmedik veda

TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Yürek Çıkmazı' isimli dizinin kadrosunda yaşanan bir değişiklik seyircileri şaşkına çevirdi. Seyirciler dizinin hikayesinde bir değişiklik olup olmayacağını merak ediyorlar.

Armonimedya'nın aktardığı habere göre; Yürek Çıkmazı, Gold Film imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi olarak biliniyor. TRT1 ekranlarında yayınlanan dizinin kadrosunda önemli bir değişiklik yaşandığı öğrenildi.

DEPREM NEDENİYLE ARA VERİLMİŞTİ

Dizinin çekimlerine Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle ara verilmişti. Dizi iki haftadır yayınlanmıyordu.

Dizinin kadrosundan ayrılık haberi var. İzlenirlik oranı her yeni bölümde hızla artan Yürek Çıkmazı dizisinin kadrosundaki veda haberi herkesi şaşkına çevirdi.

“Yürek Çıkmazı” dizisinin yönetim ekibinde önemli bir değişiklik yaşandı. Gold Film’in TRT için çektiği dizinin yönetmeni resmen değişti. Dizi sektörünün sevilen isimlerinden Serdar Gözelekli, sağlık sorunlarından dolayı ekibe veda etti.

YERİNE KİM GELDİ?

Birsen Altuntaş'ın sosyal medyadan yaptığı duyuruya göre; Gözelekli görevini meslektaşı Bahadır İnce’ye devretti. Dizi kadına şiddet başta olmak üzere aile ilişkileri konusuyla ilgili etkili bir dille ekrana taşıyor.

YÖNETMEN BAHADIR İNCE KİMDİR?

30 Aralık 1975 doğumlu olan Bahadır İnce, Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olmuştur. 1997 yılında ekranlara gelmeye başlayan Baba Evi adlı dizinde Yardımcı Sanat Yönetmeni olarak kariyerine başlayan İnce, Günaydın İstanbul Kardeş ve Haziran Gecesi gibi dizilerle adını duyurmuştur.