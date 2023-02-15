İlişkilerde en cimri 3 burç insanı.. Elleri ceplerine hiç gitmiyor

Cimri olmak ve tutumlu olmak arasındaki o ince çizgiyi birçok kişi kaçırabiliyor. Cebinde akrep olan kişilerle bir yere gitmek ise çoğu zaman can sıkıcı olabiliyor. Peki ilişkilerde en cimri 3 burç hangisi? İşte en tutumlu 3 burç...

İLİŞKİLERDE EN CİMRİ 3 BURÇ



BOĞA: Maddeci Boğa burçları parası gitmesin diye dışarı çıkmayanlardan. Aman Boğa'dan bir şey istemeyin! Boğa hediye almayı pek sevmez.

YAY: Yay gezmeyi sever. Ama bedava gezileri daha çok sever. Biletleri genelde partneri alsın ister. Yay burcuyla yemek yemeye gitmek bile çiledir. Pahalı bir menü gördüler mi hemen mızmızlanmaya başlarlar.

BAŞAK: Hesap kitap Başak'tan sorulur. Başak burcunun en sevdiği şey ise avans! Başak burcuyla hayat geçirmek gerçekten çok zordur.

EN PARAGÖZ BURÇLAR

Öte yandan yapılan araştırmalarda paraya düşkün 3 burçta belli oldu. O burçlar arasında ''Boğa, Oğlak ve Aslan'' ilk sırada yer alıyor.

BOĞA: Maddeci Boğalar büyük paragözdür. Bir işten faydaları olmayacaksa kolay kolay bulaşmayı sevmezler. Genelde stratejik davranırlar.

OĞLAK: Parayı çok seven bir diğer burç Oğlaktır. Bu nedenle Oğlaklar iş hayatında çok başarılıdır. Ciddi yapıları da başarılarında etkilidir.

ASLAN: Materyalist Aslanlar hiç duygusal davranmazlar. Parayı severler ve en çok da kendilerine harcamaya bayılırlar. Aslan hediyenin kendisine alınmasını çok sever. Ancak bir başkasına almayı hiç sevmezler.