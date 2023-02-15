Kabaran anne kekinin püf noktasıymış. Pişerken çatlamıyorda

Annelerimizin evde yapmış olduğu kekler çok daha lezzetli oluyor. Sizler için anne kekinin tarifini derledik; İşte anne keki yapmanızı sağlayacak malzemeler ve tarifimiz

Anne kekinin malzemeleri

4 adet yumurta

1,5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı yoğurt

1 adet limon kabuğu rendesi

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

1 su bardağı kadar ceviz içi

Anne kekinin tarifi;

*Karıştırma kabında yumurtaları köpürünceye kadar çırpın.

*Şekeri ekleyip kabarıncaya kadar çırpmaya devam edin.

*Limon kabuğu rendesi, sıvı yağ, süt ve yoğurdu ilave edip çırpın.

*Un, vanilya ve kabartma tozunu katıp pürüzsüz bir hamur oluncaya kadar çırpın.

*Unlanmış iri parçalar halindeki cevizi ekleyip kaşıkla karıştırın.

*Yağlanmış kare büyük cam tepsiye veya yuvarlak kelepçeli kalıba kek harcını dökün.

*180 derecelik fırında kekin üzeri kızarıp içi çekinceye kadar pişirin.

*40-45 dakika civarında pişirin.

*Soğuduktan sonra keki kalıptan çıkarın.

Püf noktaları;

* Fırının kapağını sürekli açmayın.

* Unu iki kez eleyin.

* Kek malzemeleriniz mutlaka oda sıcaklığında olsun.

* Kullanacağınız ceviz içinin küflenmemiş olmasına dikkat edin.

Anne kekini bu tarife ve ölçülere göre yaparsanız hem puf puf kabarıyor, hem de asla çatlamıyor..

ANNE KEKİNİN YANINA EN İYİ NE GİDER?

Anne kekini sade veya orta şekerli Türk kahvesiyle servis edebilirsiniz. Veya mis gibi Türk çayıyla servis edin.

Derleme: Gerçek Gündem