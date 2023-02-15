Hem zeki hem kararsız olan 3 burç insanı. Onlarla yola çıkmak tam bir çile

Bazı burçlar hem zeki hem de çok kararsız oluyor. Onlarla gerçekten yola çıkmak tam bir çileye dönüşüyor. İşte o burçlar

Hem zeki hem kararsız olan 3 burç insanı. Onlarla yola çıkmak tam bir çile

Zeki burçlar denilince akla ilk gelen burçların özelliklerini sizler için bir araya getirdik. Fakat onlar aklıyla hayran bırakırken gönlüyle de gerçekten kök söktürüyor. Hatta birçoğu için ayran gönüllü veya şıp sevdi yorumu bile yapılıyor. Peki o burçlar hangileri?

Araştırmalarda  zekâlarıyla hayran bırakan 3 burç belli oldu. O burçlar arasında ''İkizler, Akrep ve Koç'' ilk sırada yer alıyor. 

İŞTE ZEKÂSIYLA ŞAŞIRTAN 3 BURÇ

İkizler burcu: Pratik zekâlarıyla kendilerine hayran bırakan İkizler burcu kararsız olmasıyla da ayran gönüllü olarak bilinir. İkizlerle yola çıkmak çoğu zaman işkencedir. Plan yapmak zordur. Her an kararları değişebilir. 

Hem zeki hem kararsız olan 3 burç insanı. Onlarla yola çıkmak tam bir çile - Resim : 1

Akrep burcu: Zekâsı ve hisleri yan yana gelince korkulan Akrep burcu şüphelerinden vazgeçemediğinden hep bir kararsızlık, tedirginlikle yaşar. Akrep özellikle alışveriş konusunda tam bir delidir. Bir kıyafet alacakken bile 10 kez düşünür. Bugün çok sevdiği şeyi ise yarın hiç sevmeyebilir. 

Koç burcu: Ne istediğini bilmeyen Koç burcu hızlı tükettiğinden çabuk vazgeçer, gönlü hızlı meyleder. Zekâsının önüne aşkını koymaz. Aman dikkat... Koç'la gerçekten sinemaya gitmek bile işkencedir. Beğendiği filmi bir anda beğenmeyebilir. Film bittikten sonra ise iyiydi diye başkalarına anlatıp, tavsiye bile edebilir.

EN İYİSİ TERAZİ

Terazi burcu ise en kararlı burçtur. Dengesiz burç denilse de öyle değil. Alışveriş yaparken bir an önce beğendiği  ürünü alıp çıkıp gitmek ister. Akrep'in aksine asla alışveriş yaparken  oyalanmak istemez!

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