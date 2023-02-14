Tepki büyüktü.. Kanal D, ATV, TRT1, STAR TV, FOX TV dizileri için flaş gelişme

Bazı TV kanalları dizi setini durdurmuş bazı TV kanalları ise devam etmişti. Kanal D, ATV, TRT1, STAR TV, FOX TV gibi kanallarda yayınlanan dizilerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Tepki büyüktü.. Kanal D, ATV, TRT1, STAR TV, FOX TV dizileri için flaş gelişme

Kahramanmaraş merkezli depremin yaşanmasından ötürü yayın akışı listesinden televizyon dizileri başta olmak üzere yarışmalar ve programlar da tümüyle çıkarılmıştı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından dizilerin sete çıkacakları tarih merak ediliyordu.

Kahramanmaraş merkezli deprem toplam 10 ilde yıkıma yol açmıştı. 30 binden fazla can kaybı var. Ölü sayısının enkaz altındaki vatandaşların cesetlerinin çıkarılmasından sonra çok daha fazla olması ihmali var.

1 HAFTALIK YAS BİTTİ

Ülke genelinde 1 haftalık yas ilan edilmiş ve tüm dizilerin çekimleri durmuştu. Diziler bu hafta ekrana gelecek mi merak ediliyor.

Gerçek Gündem'in edindiği bilgiye göre ; Yalı Çapkını, Yargı, Teşkilat, Yürek Çıkmazı, Üç Kız Kardeş ve Camdaki Kız gibi bir çok dizi bu haftada ekrana gelmeyecek.

Tepki büyüktü.. Kanal D, ATV, TRT1, STAR TV, FOX TV dizileri için flaş gelişme - Resim : 1

TEPKİ YAĞDI

Öte yandan dizi setlerindeki çekimlerin yeniden başlaması bir çok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti.

TV kanallarının bu tepkileri görmezden gelmesi çileden çıkardı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YAYINLANACAKLAR MI?

Şimdi herkesin merak ettiği tek bir şey var. Diziler önümüzdeki haftana ekrana gelecek mi? Bazı TV yorumcuları hayatın normale döneceğini belirtirken bazı TV yorumcuları ise en erken Mart ayında dizilerin ekrana gelmesini istiyorlar.

Yorumcular bölgedeki yurttaşlar yas ortamındayken eğlence programları ve dizilerin yayınlanmasının uygun olmadığına dikkat çekiyorlar. 

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