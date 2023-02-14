Serap Paköz herkesi ağlattı.. 'Açlığa ve soğuğa dayanamadı...'

Türkiye deprem felaketi nedeniyle zor günler geçiriyor. İstanbul başta olmak üzere tüm ülkede 71 il birlik ve beraberlik içerisinde depremin vurduğu 10 ile destek çıkıyor.

ACI HABERLER GELMEYE DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'ta 6 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olan depremde şu ana kadar 31 bin 643 kişi hayatını kaybetti, 80 bin 278 kişide yaralandı. Ancak can kaybının çok daha fazla olduğu düşünülüyor.

Binlerce kişi enkaz altında kalmış durumda. Henüz enkaz kaldırma çalışmaları ise başlatılmadı.

İKİNCİ DEPREM DAHA DA YIKICI OLDU

Öte yandan Suriye'den Ankara'ya kadar birçok bölgede hissedilen zelzelenin ardından artçı sarsıntıların yanı sıra saat 13.25'te Ekinözü merkezli 7.5 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı ve bu depremde de binlerce kişi hayatını kaybetti.

ÜNLÜ SUNUCU HALASINI KAYBETTİ

Depremden bir acı haber de Serap Paköz'den geldi. 57 yaşındaki ünlü sunucu, depremde halasının açlık ve soğuk nedeniyle kaybettiğini açıkladı.

Serap Paköz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Canım halam Kahramanmaraş’taki depremin ilk 3 günündeki açlık, susuzluk ve soğuğa dayanamayarak hayatını kaybetti."

ÜNLÜ OYUNCUYA TAZİYE MESAJLARI YAĞDI

Serap Paköz'ün acı haberi paylaşmasının ardından ünlü oyuncuya taziye mesajları yağdı. Bir çok hayranı ünlü oyuncuya gerek sosyal medya gerek telefon üzerinden ulaşarak taziyelerini iletti.