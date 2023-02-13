ATV'den flaş karar.. Ben Bu Cihana Sığmazam hayranları üzülecek

Televizyon ekranlarının en fazla reyting getiren yapımlarından biri olan atv'deki Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin atv yayın akışı listesinde görünmemesi akılları kurcalamıştı.

Peki, heyecan verici sahneleriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşatan Ben Bu Cihana Sığmazam neden yayınlanmayacak?

7 şubat 2023 salı günü ekrana gelmesi beklenen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi deprem felaketi nedeniyle yayınlanmamış ve dizinin çekimleri durdurulmuştu.

YAS BİTTİ VE ÇEKİMLER BAŞLADI

Gelen bilgilere göre bir çok dizinin çekimlerine yeniden başlandı. Ancak televizyon kanallarının yayın akışı değişmedi.

Oktay Kaynarca'ya yakın kayraklarında verdiği bilgilere göre yarın akşam Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yayınlanmayacak.

14 Şubat 2023 salı ekrana gelmesi beklenen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yerine atv ekranlarında deprem özel yayını yayınlanacak.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem bir çok ilde yıkıma yol açmıştı.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR

Cezayir ve Firuze, Tatavlalı aracılığıyla pakttan hayatlarını alt üst edecek bir tehdit alır. Bu tehditle birlikte Firuze, Cezayir'e farklı bir çözüm önerisinde bulunur.

Leyla, Cezayir'in tablosunu alarak yaptığı jeste karşılık Cezayir'e özel bir yemek hazırlar. Cezayir bu yemekte Bekir'in ortadan yok oluşuyla ilgili gerçekleri söylemeye hazırlanırken son anda beklenmedik bir mesaj bu konuşmanın seyrini değiştirir.

Leyla, Süheyla'nın rahatsızlık ve tahlil durumu için Firuze'yi aradığında aldığı cevaplar Leyla'nın şüphelerini arttırır.

Jean Luc, Fransa'dan gelen sürpriz misafiriyle yemek yerken Cezayir'in onları ziyaret etmesi bu sürpriz misafiri çok tedirgin eder.

Pakt'ın tehdidi Cezayir'de nasıl bir karşılık bulacak? Cezayir'in Bekir ile ilgili konuşmasının seyrini değiştiren mesaj kimden gelecek? Leyla, Süheyla ile ilgili şüphelerinde haklı çıkacak mı? Jean Luc'un sürpriz misafiri kim ve Cezayir karşısında neden tedirgin olacak?