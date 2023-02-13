Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal'ı çılgına çeviren gelişme! Tepki büyük

TRT1 ekranında pazar akşamları yayınlanan Teşkilat dizisinin başrolünde Deniz Baysal ile Murat Yıldırım yer alırken dizinin üçüncü sezonu devam eden dizinin çekimleri, Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketi sonrasında yapım şirketi tarafından durduruldu. Dizide oyuncuların kullandığı karavan, ekibin ihtiyacı olan jeneratör, ışık gibi malzemeler ise deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi vatandaşların kullanımı için bölgeye sevk edildi.

DİZİNİN BAŞROL OYUNCUSU İSYAN ETTİ

Televizyongazetesi'nin geçtiği habere göre; Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal da 6 Şubat’ta yaşanan depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yardım isteyenlerin sesi olmak için çaba harcıyor. Ünlü oyuncu, özellikle twitter hesabı üzerinden çok sayıda paylaşımda bulundu. Kimi zaman bir depremzedenin sesi olan oyuncu, kimi zaman da bölgeden gelen görüntüler yönelik tepkilerde bulundu.

DENİZ BAYSAL'I ÇİLEDEN ÇIKARAN AKIL ALMAZ DURUM

Sahada insanları enkaz altından çıkartmak için büyük çaba sergileyen yardım ediplerine teşekkür eden oyuncu, “Kendi canını ardında bırakıp, canla başla sahada olan tüm kurtarma ekiplerine, gönüllülere minnettarız. iyi ki varsınız, hakkınız ödenmez” diye mesaj paylaştı.

Sayfalarca yazsa bile bu büyük duyguyu anlatamayacağını ifade eden oyuncu, insanların enkaz altından kurtarılma anlarında yaşanan aksaklıklara da tepki gösterdi.

Deniz Baysal, bölgeden görüntü aktarmakta olan basın mensuplarının zaman zaman sınırı aşarak depremzedenin kurtarılma anlarındaki hallerini eleştirdi.

Ünlü oyuncu, şöyle yazdı: “Enkaz altından çıkarılan insanların suratına kamera tutmak normal mi? Bağırıyor bir de haber yapacağım diye. Orada hayatı pahasına can kurtarmaya çalışan ekiplere yazık, susun bi…”

İşte Deniz Baysal'ın yaptığı o paylaşım

TEŞKİLAT NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Teşkilat dün akşam ekrana gelmemişti. İddialara göre dizi bu haftada ekrana gelmeyecek. Teşkilat dizisinin en erken mart ayında yeniden ekranda olması bekleniyor.

Deprem felaketi nedeniyle devlet televizyonu TRT1 yayın akışını tümüyle değiştirmişti.