En kavgacı 3 burç.. Onlara hayat boyunca dikkat etmelisiniz

Bazı burçlar çok kavgacı oluyor. İşte öğrendiğinizde çok şaşıracağınız kavgacı 3 burçla ilgili bilgiler

Son Güncelleme:
En kavgacı 3 burç.. Onlara hayat boyunca dikkat etmelisiniz

Yapılan araştırmalarda ''Aslan, Balık ve Boğa'' burcunun en kavgacı burçlar olduğu belirlendi. İşte bu üç burçla ilgili bilgiler. 

ASLAN BURCU

Zodyak haritasında ateşe bile kafa atabilir ve her an gergindir. Gezegeni güneş olan Aslan burçları kavga sırasında çok yırtıcı ve yıpratıcı olabiliyorlar. Keskin zekaları sayesinde fiziksel kavgada başarılı olmazsa bile sözlerle adeta ateş ederler. Bu yüzden Aslan burçlarıyla tartışmaya sakın girmeyin! Kazanan taraf olmanız pek mümkün olmayacaktır. Fiziksel olarak genellikle kaslı ve iri yapılılar bu yönlerini kavga sırasında böbürlenerek çoğu zaman gösterirler. Karşıdaki kişiyi çok iyi manipüle eder ve her kavgada üste çıkmayı çok iyi becerirler. 

En kavgacı 3 burç.. Onlara hayat boyunca dikkat etmelisiniz - Resim : 1

BALIK BURCU

Su burcu Balıklar kavga sırasında aşırı korkunç olurlar. Süper zekaları sayesinde asla geçmişi unutmazlar. Sizin unuttuğunu bütün ayrıntıları size karşı zamanı geldiğinde mutlaka kullanırlar. Kavga sırasında balık burçları kadar çirkinleşen kimse gerçekten yoktur. Ufak tefek olduklarına sakın bakmayın. Bir balık burcu sizi göz hareketiyle bile yok edebilir. Sizi rezil ederek kavgayı farklı boyutlara çıkarma konusunda balıklar gerçekten ustadır. Siz siz olun balık burcuyla gereksiz tartışmalara girmeyin. 

BOĞA BURCU

Toprak elementinin yerle bir edeni! Boğa burçları sizi kendi kalenizde vurur çoğu zaman. Venüs gezegenine ait temel özellikleri taşıyan Boğa burcu hedefi söz konusuysa gözü çoğu zaman hiçbir şeyi görmez. Onun için kendi öz benliği aşırı önemlidir. Kavga sırasında sizi çiğnerler ama gururlarını asla çiğnetmezler. Boğa burcuyla da siz siz olun kavga etmeyin. Boğa gerçekten ürkütücü olabilen burçlar arasında  ilk sırada yer almaktadır.

Son Güncelleme:
Yeşim Ceren Bozoğlu tüyleri diken diken etti! Acı gerçeği haykırdı Yeşim Ceren Bozoğlu tüyleri diken diken etti! Acı gerçeği haykırdı
ATV'nin reyting deposuydu.. Kuruluş Osman dizisiyle ilgili flaş karar ATV'nin reyting deposuydu.. Kuruluş Osman dizisiyle ilgili flaş karar
İkiyüzlü 3 burç insanı! İnsanı çileden çıkarır ve her şeyi deşifre ederler İkiyüzlü 3 burç insanı! İnsanı çileden çıkarır ve her şeyi deşifre ederler
Tepki üstüne tepki yağmıştı. Beren Saat sonunda konuştu Tepki üstüne tepki yağmıştı. Beren Saat sonunda konuştu
Kanal D herkesi üzdü.. Yargı kaç hafta ekrana gelmeyecek? Kanal D herkesi üzdü.. Yargı kaç hafta ekrana gelmeyecek?
ÇOK OKUNANLAR
Rönesans Rezidans'a ruhsatı veren belediye başkanı konuştu: TOKİ binaları bile yıkıldı Rönesans Rezidans'a ruhsatı veren belediye başkanı konuştu: TOKİ binaları bile yıkıldı
OHAL kararnamesi yayımlandı: Sağlık alanında yeni tedbirler OHAL kararnamesi yayımlandı: Sağlık alanında yeni tedbirler
En kavgacı 3 burç.. Onlara hayat boyunca dikkat etmelisiniz En kavgacı 3 burç.. Onlara hayat boyunca dikkat etmelisiniz
ABD, "tanımlanamayan uçan bir cismi" daha düşürdü ABD, "tanımlanamayan uçan bir cismi" daha düşürdü
Soylu, vatandaşlara seslendi, aşevleri için yardım istedi: Elinizde ne kadar malzeme varsa gönderin Soylu, vatandaşlara seslendi, aşevleri için yardım istedi: Elinizde ne kadar malzeme varsa gönderin