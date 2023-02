En kavgacı 3 burç.. Onlara hayat boyunca dikkat etmelisiniz

Yapılan araştırmalarda ''Aslan, Balık ve Boğa'' burcunun en kavgacı burçlar olduğu belirlendi. İşte bu üç burçla ilgili bilgiler.

ASLAN BURCU

Zodyak haritasında ateşe bile kafa atabilir ve her an gergindir. Gezegeni güneş olan Aslan burçları kavga sırasında çok yırtıcı ve yıpratıcı olabiliyorlar. Keskin zekaları sayesinde fiziksel kavgada başarılı olmazsa bile sözlerle adeta ateş ederler. Bu yüzden Aslan burçlarıyla tartışmaya sakın girmeyin! Kazanan taraf olmanız pek mümkün olmayacaktır. Fiziksel olarak genellikle kaslı ve iri yapılılar bu yönlerini kavga sırasında böbürlenerek çoğu zaman gösterirler. Karşıdaki kişiyi çok iyi manipüle eder ve her kavgada üste çıkmayı çok iyi becerirler.

BALIK BURCU

Su burcu Balıklar kavga sırasında aşırı korkunç olurlar. Süper zekaları sayesinde asla geçmişi unutmazlar. Sizin unuttuğunu bütün ayrıntıları size karşı zamanı geldiğinde mutlaka kullanırlar. Kavga sırasında balık burçları kadar çirkinleşen kimse gerçekten yoktur. Ufak tefek olduklarına sakın bakmayın. Bir balık burcu sizi göz hareketiyle bile yok edebilir. Sizi rezil ederek kavgayı farklı boyutlara çıkarma konusunda balıklar gerçekten ustadır. Siz siz olun balık burcuyla gereksiz tartışmalara girmeyin.

BOĞA BURCU

Toprak elementinin yerle bir edeni! Boğa burçları sizi kendi kalenizde vurur çoğu zaman. Venüs gezegenine ait temel özellikleri taşıyan Boğa burcu hedefi söz konusuysa gözü çoğu zaman hiçbir şeyi görmez. Onun için kendi öz benliği aşırı önemlidir. Kavga sırasında sizi çiğnerler ama gururlarını asla çiğnetmezler. Boğa burcuyla da siz siz olun kavga etmeyin. Boğa gerçekten ürkütücü olabilen burçlar arasında ilk sırada yer almaktadır.