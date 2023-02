Kanal D herkesi üzdü.. Yargı kaç hafta ekrana gelmeyecek?

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı iki deprem tüm ülkeyi yasa boğdu. Özellikle Hatay'da büyük yıkıma yol açan iki deprem binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine yol açtı.

Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa gibi kentlerde binlerce ev yıkıldı.

10 il için OHAL ilan edildi. Türkiye'nin dört bir yanında yas var.

DİZİ ÇEKİMLERİ DURDURULMUŞTU

Çok sayıda TV kanalında yayınlanan dizilerin çekimleri durduruldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisinin çekimleri de durduruldu.

EKRANA GELMEDİ

12 Şubat 2023 Pazar gününe ait yayın akışına bakıldığı Yargı dizisi görülmedi. Kanal D ekranlarında deprem özel yayını yayınlanıyor.

GELECEK HAFTA YARGI YAYINLANACAK MI?

Öte yandan Yargı dizisinin gelecek hafta yayında olup olmayacağı merak ediliyordu. Edindiğimiz bilgilere göre Yargı dizisi gelecek haftada ekranda olmayacak.

Dizinin çekimleri durduğu için Kanal D ''Yargı'' dizisini ekrana getirmeyecek. Yargı dizisinin yeni bölümünün mart ayında ekrana geleceğine yönelik iddialarda ortalıkta dolaşıyor. Ancak henüz Kanal D yönetimi bu iddiayı doğrulamış değil.

YARGI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Olay yerinde Defne’nin çantasının bulunması ile birlikte Ilgaz’ın dünyası başına yıkılır. Üstelik Metin’in durumu kritiktir, kendileriyle uğraşan bu çetenin yapabileceği kötülüklerin büyüklüğü artık herkesi tedirgin etmektedir.

“Ölü gelin” davasında bir an önce çözüme kavuşmak, Defne’yi bulmak açısından da çok önemlidir. Ilgaz, Ceylin ve etrafındakiler canlarını dişlerine takıp, tüm emniyeti seferber ederek olayı bir an önce çözmeye odaklanırlar. Fakat, her türlü karanlık yola başvurmaktan çekinmeyen Yekta ile Ömer de boş durmamaktadır.

Dava dosyasına dahil olan Çetin’in sırları bir bir açığa çıkarken bunun en büyük yansıması Osman ve Aylin’in ilişkisine olur.

Çınar’ın dikkatini çeken Eyüp ise, beklenmedik bir biçimde olayların tam ortasında olacağı bir hamleyle gelir.

Şimdiye kadar mevzu “sevdiklerini korumak” olunca her türlü yolun yürünebileceğine inanan Ceylin, Ilgaz’ın en büyük destekçisidir, ancak Defne’yi bulmak hiç kolay olmayacaktır. Karşılarında tahmin ettiklerinden daha ciddi ve tehlikeli bir çete vardır, Ilgaz Defne’yi kurtarmak adına büyük bir ikilemin içine düşer.