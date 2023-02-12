Yeşim Ceren Bozoğlu tüyleri diken diken etti! Acı gerçeği haykırdı

– Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, yıllardır yer aldığı diziler ve sinema filmleri ile kendisine güçlü bir kariyer elde etmişti. FOX TV'nin O Hayat benim dizisiyle büyük ses getirmişti. Son açıklaması yürekleri dağladı..

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Yeşim Ceren Bozoğlu tüyleri diken diken etti! Acı gerçeği haykırdı

Türkiye, Kahramanmaraş depreminin ardından zor günlerden geçiyor. Ülkece herkes tek yürek oldu. Ünlü isimlerden peş gelen paylaşımlar dikkat çekiyor.

NURAN HANIM HERKESİ AĞLATTI

O hayat benim dizisinde canlandırdığı Nuran karakteriyle hafızalara kazınan Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medyasından yaptığı açıklamayla yürekleri dağladı. Sözleri o kadar doğru ki;

Yeşim Ceren Bozoğlu tüyleri diken diken etti! Acı gerçeği haykırdı - Resim : 1

, “Kaosun, ölümün, acının, şiddetin ve iyiliğin, kardeşliğin, mucizelerin iç içe olduğu bir sınav bu. Tek bir yürek halinde, yaramızı sarmak için seferber olduk hepimiz, çok şükür. Bu coğrafyanın en kıymetli hazinesi bu.”

“Gönlünüz ferah olsun, bizdeki bu birlik duygusu, bu gönülden bağ oldukça o şehirleri yeniden kuracağız.”

Oyuncu, “Ben sahaya çıkamadığım için kötü hissettim” derken, bu süreçte acil kurtarma ve diğer acil ihtiyaçlar için uzman kişilerin bölgeye gitmesi gerekliliğini ifade etti.

 141 SAAT GEÇTİ

Yıkıcı depremin ardından tam 141 saat geçti. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından binlerce ev yıkıldı. Binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Binlerce yaralı var. Binlerce kişi ise enkaz altında.

1 YILDA TAMAMLANACAK

Deprem nedeniyle yıkılan kentlerin 1 yıl içerisinde yeniden inşası planlanıyor. Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep, Adıyaman gibi kentlerde yıkım oldukça büyük oldu.

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