ATV'nin reyting deposuydu.. Kuruluş Osman dizisiyle ilgili flaş karar

Tüm Türkiye deprem nedeniyle tek yürek olurken çok sayıda TV kanalı olağan yayın akışını değiştirerek deprem özel yayını başlattı.

ATV’nin haftalık yayın akışı listesinden alınan bilgiler ışığında Kuruluş Osman dizisinin bu hafta ATV ekranında yer almayacağı duyuruldu.

ÇEKİMLER RESMEN DURDU

Çok sayıda TV dizisinin çekimleri durdu. Çekimleri duran ve set arası veren diziler arasında Kuruluş Osman dizisi de yer alıyor.

PINAR DENİZ İSYAN ETMİŞTİ

Pınar Deniz bazı dizilerin çekimlerinin devam ettiğini öne sürmüş ve sosyal medya hesabından şunları yazmıştı.

''Ülke bu haldeyken çalışan dizi setleri olduğu bilgisi geliyor. Her şeyin para olmadığını anlamanız için ölmeniz mi gerekiyor! Yapmayın Allah aşkına...''

Pınar Deniz açıklamasının devamında da ''Lütfen isim verin ki o yapım şirketleriyle bir daha çalışmayalım'' ifadelerine yer vermişti.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Öte yandan ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm çekimlerinin önümüzdeki hafta başlayıp başlamayacağı henüz belli değil.

Ancak dizinin gelecek haftada ekranda olmaması bekleniyor.

KURULUŞ OSMAN'IN SON BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR

Sultan Alaeddin, Osman Bey'in ölüm fermanını veriyor!

Bala Hatun ve Şeyh Edebali'yi kurtarmak için Marmaracık Hisarı'na gelen Osman Bey'i, Hisar'a gelen Sultan Alaeddin teslim almıştır. İsmihan Sultan'ın idam hükmünü verdiği Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'nın akıbeti ne olacaktır? Öte yandan Sultan Alaeddin, kendisini tahttan indirmek için harekete geçen Osman Bey hakkında ölüm fermanını vermiştir. Bu karara ahalinin tepkisi ne olacaktır?

İsmihan Sultan'ın yeni planı!

İsmihan Sultan, Sultan Alaeddin'in Osman Bey'le ilgili verdiği hükümden hoşnut değildir. Onun Osman Bey'le ilgili planı çok başkadır. Bu plan nedir?İsmihan Sultan, Osman Bey ilgili planını devreye sokabilmek için o'nu Kantakuzenos ve Olof'a kaçırtacaktır. Fakat bunu "Osman Bey firar etti" diyerek lanse edecektir. İsmihan Sultan'ın yeni planı nedir?

Osman Bey, büyük bir tuzak kuruyor

Osman Bey, Olof ve Kantakuzenos'un elindedir. Fakat Kantakuzenos ve Olof beklenmedik şekilde Osman Bey'in tuzağına düşecektir. Kantakuzenos'un boynu Osman Bey'in pusatının altındadır. Osman Bey, Kantakuzenos'un kellesini alacak mıdır?

Bengi Hatun, İsmihan Sultan'la yollarını ayıracak mı?

Bengi Hatun, İsmihan Sultan'ın Olof'la birlikte hareket ettiğini öğrenir. Tepkisi çok büyük olur. İsmihan Sultan ve Bengi Hatun arasında ipler kopacak mıdır?

Kayı'lar Yenişehir'i terk mi edecek?



İsmihan Sultan bir yandan Osman Bey'in hareket etmesini engellemek isterken öte yandan da Kayı'ları Yenişehir'den kovma kararı alır. Kayı'lar, Yenişehir'den gidecekler mi? Bu haber Yenişehir'de nasıl yankılanacaktır?

Malhun Hatun, Yenişehir'de selameti nasıl sağlayacaktır?

Bir yandan kıtlık öte yandan hastalıkla boğuşan Yenişehir ahalisi zordadır. Malhun Hatun, Osman Bey'in yokluğunda bunca belayla nasıl baş edecektir?

Kaynak: Habertürk - Gerçek Gündem