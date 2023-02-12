Tepki üstüne tepki yağmıştı. Beren Saat sonunda konuştu

Yıkıcı depremin üzerinden tam 140 saat geçti.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye'de büyük yıkıma yol açtı. Binlerce ev yıkıldı. Binlerce vatandaş hayatını kaybetti. 100 bine yakın vatandaş yaralandı.

HERKES TEK YÜREK OLDU

Deprem nedeniyle sağdan soldan herkes tek yürek oldu. Özellikle çok sayıda ünlü isim deprem nedeniyle seferber oldu. Bir çok ünlü deprem bölgesine yardım yaptı.

GÖZLER ONU ARAMIŞTI

Ünlü oyuncu Beren Saat'i gözler aramıştı. Beren Saat deprem felaketinin ardından bir paylaşım yapmaması nedeniyle eleştiri oklarına hedef olmuştu. Yardımlarını gizli yapmayı tercih eden ünlü oyuncu sessizliğini bozdu ve üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesine karşı çıktı. Saat, klinik psikolog Beyhan Budak’ın şu yazısını paylaştı:

“Üniversitelere uzaktan eğitim kararı çıkmış. Bu kararın tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Pandeminin sebep olduğu psikolojik etkiler henüz ortadan kaybolmamışken üniversiteleri online hale getirmek en büyük gücümüz olan gençlerimizin ruh sağlığına ve eğitimine çok ciddi zararlar verebilir. Bu tür doğal afetlerin psikolojik etkileri ile mücadele etmenin en önemli yöntemlerinden birisi hayatın rutinlerini ve amaçlarının devamlılığını sağlanmasıdır.”

YARDIM YAPTI MI?

Öte yandan oyuncu Beren Saat'in deprem bölgesine herhangi bir yardım yapıp yapmadığı bilinmiyor.