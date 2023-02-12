Tepki üstüne tepki yağmıştı. Beren Saat sonunda konuştu

Beren Saat deprem gününden beri paylaşım yapmaması nedeniyle hayranları tarafından sert sözlerle eleştiriliyordu. Beren Saat sonunda konuştu.

Son Güncelleme:
Tepki üstüne tepki yağmıştı. Beren Saat sonunda konuştu

Yıkıcı depremin üzerinden tam 140 saat geçti. 

Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye'de büyük yıkıma yol açtı. Binlerce ev yıkıldı. Binlerce vatandaş hayatını kaybetti. 100 bine yakın vatandaş yaralandı. 

HERKES TEK YÜREK OLDU

Deprem nedeniyle sağdan soldan herkes tek yürek oldu. Özellikle çok sayıda ünlü isim deprem nedeniyle seferber oldu. Bir çok ünlü deprem bölgesine yardım yaptı.

Tepki üstüne tepki yağmıştı. Beren Saat sonunda konuştu - Resim : 1

GÖZLER ONU ARAMIŞTI

Ünlü oyuncu Beren Saat'i gözler aramıştı. Beren Saat deprem felaketinin ardından bir paylaşım yapmaması nedeniyle eleştiri oklarına hedef olmuştu. Yardımlarını gizli yapmayı tercih eden ünlü oyuncu sessizliğini bozdu ve üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesine karşı çıktı. Saat, klinik psikolog Beyhan Budak’ın şu yazısını paylaştı:

“Üniversitelere uzaktan eğitim kararı çıkmış. Bu kararın tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Pandeminin sebep olduğu psikolojik etkiler henüz ortadan kaybolmamışken üniversiteleri online hale getirmek en büyük gücümüz olan gençlerimizin ruh sağlığına ve eğitimine çok ciddi zararlar verebilir. Bu tür doğal afetlerin psikolojik etkileri ile mücadele etmenin en önemli yöntemlerinden birisi hayatın rutinlerini ve amaçlarının devamlılığını sağlanmasıdır.”

YARDIM YAPTI MI?

Öte yandan oyuncu Beren Saat'in deprem bölgesine herhangi bir yardım yapıp yapmadığı bilinmiyor. 

Son Güncelleme:
Ispanakla yapılıyor ve çok lezzetli oluyor! Asla dağılmama sırrıyla.. Ispanakla yapılıyor ve çok lezzetli oluyor! Asla dağılmama sırrıyla..
İkiyüzlü 3 burç insanı! İnsanı çileden çıkarır ve her şeyi deşifre ederler İkiyüzlü 3 burç insanı! İnsanı çileden çıkarır ve her şeyi deşifre ederler
Sürekli istiyorlar. Asla ilgisiz kalamayan 3 burç insanı.. Onlarla işiniz zor Sürekli istiyorlar. Asla ilgisiz kalamayan 3 burç insanı.. Onlarla işiniz zor
Tepki üstüne tepki yağmıştı. Beren Saat sonunda konuştu Tepki üstüne tepki yağmıştı. Beren Saat sonunda konuştu
ÇOK OKUNANLAR
"1 saat sonra buluşalım" demişti Kılıçdaroğlu'ndan yeni video "1 saat sonra buluşalım" demişti Kılıçdaroğlu'ndan yeni video
Depremzedeler öfkesi dinmiyor: Hükümet ‘varım’ falan demesin, gelsinler tutuklasınlar, ben bu evden 20 tane cenaze çıkardım Depremzedeler öfkesi dinmiyor: Hükümet ‘varım’ falan demesin, ben bu evden 20 tane cenaze çıkardım
Tepki üstüne tepki yağmıştı. Beren Saat sonunda konuştu Tepki üstüne tepki yağmıştı. Beren Saat sonunda konuştu
Adıyaman ve Malatya'da depremler Adıyaman ve Malatya'da depremler
Hatay’da resmi evrakların olduğu binaya 'delil karartma' amacıyla yıkılma kararına iddiasına Bakanlık'tan açıklama "Resmi evrakların olduğu binaya yıkım kararı" iddiasına Bakanlık'tan açıklama