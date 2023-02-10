İkiyüzlü 3 burç insanı! İnsanı çileden çıkarır ve her şeyi deşifre ederler

Yapılan araştırmalarda ikiyüzlü burçlar belli oldu. Araştırmacılara göre ''İkizler, Akrep ve Aslan'' burcuna dikkat etmek gerekiyor. Bu burçlar çok ikiyüzlü oluyor.

İkizler burcu: Onlar bir toplumda siyasi olmayı başarırlar. Tam anlamıyla ne düşündüklerini çözemezsiniz. Başkalarının ne durumda olduğunu pek önemsemezler, işlerine geldiği gibi davranırlar. İkizler burcu için özü sözü bir insan demek imkânsızdır. Bir hatanızda yüzü ve tavrı anında değişir. İkizler burcuna sır verirken dikkatli olun. Verdiğiniz sırrın kısa sürede başkalarına yayıldığını görebilirsiniz.

Akrep burcu: İntikam seven Akrep burcu girmek istediği her role bürünebilir. Siz onun ne düşündüğünü asla tahmin edemezsiniz. İkili oynarlar ama belli etmezler. Kendileri sırlarını vermezler ama sizin sırlarınızdan faydalanarak ikiyüzlü olmayı bilirler. Akrep yalan söyleme konusunda da ustadır. Akrep burcunun en büyük özelliklerinden biride çok kindar olmasıdır. O nedenle Akrep'e sırrınızı verip üstüne de birde düşman olduğunuzda, Akrep o sırrı kullanıp ve sizi bitirmek için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

Aslan burcu: Her ortamda okları üzerine çekmeyi başaran Aslan burcu açık sözlü gibi davransa da kişiye göre muamele yapmayı iyi bilirler. Siz basit düşünürken onlar ayaküstü 50 plan yapar ve bir şekilde kendilerini su yüzüne çıkarırlar. Zor zamanlara sakladıkları ikinci yüzleri daima vardır. Aslan burcundan olanlara da dikkat edin. Lider burçlardan biri olması nedeniyle Aslanlar burnundan kıl aldırmazlar. İkiyüzlü olma konusunda usta olan Aslanlar hiç beklemediğiniz bir anda sizi satabilirler.