Çağatay Ulusoy kimsenin yapamadığını yaptı! Böylesi bir ilk

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı deprem nedeniyle zor günler geçiriyor. Binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Binlerce vatandaş evsiz kaldı. Toplamda 13 milyon kişinin depremden dolaylı olarak etkilendiği düşünülüyor.

HER YERDEN DESTEK YAĞIYOR

Dünyanın dört bir yanından felaketzedeler için yardım yağıyor. Türkiye'de de çok sayıda oyuncu deprem bölgesi için harekete geçti.

ÇAĞATAY ULUSOY'DAN PEŞ PEŞE YARDIMLAR

Çağatay Ulusoy depremle ilgili seferber olan ünlü isimlerin arasında yer aldı. Ünlü oyuncu önce başkasının üzerinden AHBAP’a 250 bin TL yardım yaptı.

Ünlü oyuncu aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü’yle beraber 50 çadır ve BKM’yle beraber de 30 çadır aldı.

Çağatay Ulusoy'un yaptığı yardımlar sonrasında deprem bölgesi için bir dizi görüşmelerde yaptığı öğrenildi.

TÜM DÜNYA TEK YÜREK OLDU

Tüm dünya, Türkiye'deki deprem için tek yürek oldu. İsrail, Yunanistan, İsveç gibi Türkiye'nin politik sorun yaşadığı ülkeler bile deprem nedeniyle Türkiye'ye destek yolladı.

Hem maddi hem manevi olarak bir çok ülke desteğini esirgemedi.

YARALARI SARMAK KOLAY OLMAYACAK

Yıkıcı depremin ardından yaraları sarmak kolay olmayacak. 10 kentin yeniden inşası için milyarlarca dolar gerekiyor.