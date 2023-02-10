Acun Ilıcalı'dan yardım çığlığı.. Açıktan herkese ilan etti

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Dünyanın dört bir yanından depremzedeler için yardım yağıyor. Zarar çok büyük.

Acun Ilıcalı, depremzedeler için rekor bağış yapmıştı. O habere Gerçek Gündem sayfalarında da yer vermiştik.

Acun Ilıcalı bu kez sosyal medya hesabından Kahramanmaraş depremi nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlar için diğer ülkelere seslendi ve depremzedeler için destek istedi.

Yaklaşık 14 milyon takipçisi bulunan Acun Ilıcalı'nın yaptığı paylaşım uluslararası basında da dikkat çekti.

PEKİ ACUN ILICALI SOSYAL MEDYA HESABINDAN NE YAZMIŞTI?

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından şunları yazdı;

Türkiye yıkıcı depremlerle sarsıldı ve dördüncü seviye alarm durumu ilan etti. Bu, ülkemizin tarihindeki en büyük felakettir. Enkaz altında kalan insanlarımızın sizlerin yardım ve desteğine ihtiyacı var. Dünyanın her yerindeki tüm dostlarım, lütfen bağış yaparak kurtarma çalışmalarına ve halkımıza destek olun.

Acun Ilıcalı'nın yaptığı paylaşım kısa sürede büyük ses getirdi.

MUTFAK KURDURDU

Öte yandan tv8'in patronu Acun Ilıcalı verdiği talimatla depremin vurduğu 10 ilde mutfak kurdurdu. Acun Ilıcalı'nın bu girişimine Masterchef Türkiye yarışmasıyla ünlenen şef Mehmet Yalçınkaya'da destek verdi.