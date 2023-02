Sürekli istiyorlar. Asla ilgisiz kalamayan 3 burç insanı.. Onlarla işiniz zor

Doğamız gereği aşka, sevmeye, sevilmeye eğilimimiz oluyor çoğu zaman. Az ya da çok, sevgiyi ve ilgiyi arıyoruz, ve özen görmek istiyoruz. Ancak bunu; acil ve ısrarlı istiyorsanız, siz gerçekten ilgi bağımlısı olabilirsiniz.

Tabi siz bir ilgi bağımlısını seviyorsanız, yapabileceğiniz hiçbir şey olmadığını anlamanız için çok uzun ve zor bir yol olacaktır...

İşte, devamlı ilgi bekleyen, "sev beni" bağımlısı olan burçlar:

BALIK: Duygularının derinliğinde boğulmaktan çekinmeyen Balık; bağlılık, özveri ve sürekli ilgi bekler. Pek çok kişiden gelecek sevgiye ve onaya ihtiyaç duyar. Balık genel olarak duygusal bir burç olması nedeniyle sürekli ilgi bekler. Balık burcundan biriyle aşk yaşıyorsanız yandınız. Çünkü onlarla uğraşmak gerçekten çok zor!

BOĞA: Aşk ve güzellik gezegeni Venüs'ün yönettiği Boğa, temas ve ilgiden azami derecede hoşlanır. Her girdiği ortamda tek görülen kendisi olmak ister. Boğa burcundan olanlarla sevgili olmak çok zordur. Boğa lider burçlardan olması nedeniyle ilgisiz bırakılmak istemez. İlgisiz bıraktığınızda her an aldatılabilirsiniz.

ASLAN: Güneş tarafından yönetilen Aslan, evrenin merkezi gibi görünmeyi ister. Mesafeli ilgiden ve yüceltilmekten büyük haz duyar. Aslan'ı elde tutmak çok zordur. Gözü hep dışarda olur. Eğer hayatınızda aslan burcundan biri varsa gerçekten işiniz çok zor! Aslan ilgi manyağıdır.