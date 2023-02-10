TRT1'in Alsancak dizisiyle ilgili yeni gelişme... Ekranda yer almayacak

Henüz yeni yayınlanmaya başlamasına rağmen perşembe akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri haline gelen 'Alsancak' isimli TV dizisi için TRT1 yönetimi önemli bir karar aldı.

Bozdağ film imzalı 'Alsancak' dizisi 9 şubat 2023 itibariyle TRT1'in yayın akışından çıkarıldı. Dizinin sıkı takipçileri 'Alsancak' dizisinin neden yayınlanmadığını merak ediyordu.

HAYAT DURDU!

Deprem nedeniyle Türkiye'de adeta hayat durdu. 10 ili vuran deprem felaketi nedeniyle milli yas ilan edildi. Bu kapsamda da dizi setlerinde çekimler durdu. Ekranlarda ise yayın akışları tümüyle değiştirildi.

Devlet televizyonu olan TRT1 deprem özel yayını yapıyor. Alsancak dizisi de deprem felaketi nedeniyle ekrana gelemedi.

GELECEK HAFTA EKRANDA OLACAK MI?

Öte yandan 'Alsancak' dizisinin gelecek hafta ekranda olup olmayacağı merak ediliyordu. Gercekgundem.com'un derlemesine göre; Alsancak dizisi önümüzdeki haftada ekranda yer almayacak.

Başrollerini Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan'ın paylaştığı Alsancak dizisinin hikayesiyle ilgili kısa bir bilgi;

ALSANCAK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Alsancak dizisi çekimleri İstanbul'da başladı. Dizi çekimleri İstanbul'un farklı bölgelerinde yapılıyor.

ALSANCAK DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Uğur Güneş - Piyade Yüzbaşı ALİ BANAZLI

Gülsim Ali İlhan - NADIA IVANOVA

R. Aybars Düzey - Deniz Piyade Yüzbaşı SELİM ATAKAN

Emre Dinler - Piyade Yüzbaşı CENGİZ USLU

İdris Nebi Taşkan - Deniz Piyade Teğmen ARAS GÜNERİ

Ahmet Olgun Sünear - Piyade Uzman Çavuş SELÇUK TÜRKER