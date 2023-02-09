Poğaçanın çok daha gevrek olması için pişirme tekniği! Limon ve..

Pastanelerde satılan poğaçalar daha lezzetli ve daha gevrek oluyor. Peki evde pastanelerdeki gibi lezzetli gevrek poğaça nasıl yapılır?

Pastane poğaçalarını ev poğaçalarından ayıran çok bir sır var. İki poğaçayı da tadan herkes bunu rahatlıkla anlayabilir. Gerçek pastane poğaçasının sırrı içindeki mahlep ve katı yağdır... Mahlep ile hakiki pastane poğaçasına en yakın tadı elde etmek mümkün olmaktadır.

Pastane poğaçasının diğer sırrı ise mayasında gizlidir. Mayanın tam olarak çözülmesi ve kabarma işleminin tarifteki gibi olması gerekmektedir.

Yumuşak poğaça yaparken mayanın yeterince kabarması için oda sıcaklığının çok düşük olmaması ve sütün ılık kullanılması da büyük önem taşımaktadır. Ayrıca hamura bir kaç damla limon suyu ve birazda karbonat eklemek gerekiyor.

PEKİ EVDE PASTANE POĞAÇASI NASIL YAPILIR?

İşte gevrek poğaça yapımı için bilmeniz gerekenler...

Malzemeler;

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket yaş maya

1 çay bardağı süt

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı mahlep

1 yemek kaşığı şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

2 yumurta

2 çorba kaşığı şeker

Aldığı kadar (3-4 bardak) un

PASTANE POĞAÇASININ TARİFİ

*Pastane poğaçası yaparken tüm malzemelerinizin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.

*Tarifi uygulamak için öncelikle ılık süt ile mayayı bir kasede karıştırın.

*Üzerine sıvı yağ ya da zeytinyağı ekleyerek karıştırmayı sürdürün.

*Bir yumurta, mahlep, şeker, tuz ve unu ekleyip yoğurun. Hamurunuz yumuşak olacak, o nedenle unu azar azar ekleyin.

*Hamurunuzun yoğrulma işlemi bitince 1 saat kabarması için dinlenmeye bırakın.

*Hamurunuz bir saatin sonunda 2 katı kadar kabarmış olmalı.

*Hamurunuz kabarınca yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye yuvarlak şekiller vererek dizin.

*10 dakika tepside bekletip biraz daha kabarmasını bekledikten sonra üzerine bir yumurta sarısını sürün. Fırında üzeri kızarıp biraz daha kabaracak.

*Şekil verirken poğaçaların arasında boşlukları buna göre ayarlayın. Poğaçanızı sıcak sıcak ikram edebilirsiniz. Afiyet olsun...

* Poğaçanızın gevrek olması için malzemelerin oda sıcaklığında olmasına mutlaka dikkat etmelisiniz.