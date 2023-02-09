Cem Yılmaz çileden çıktı.. Zehir zemberek sözlerle isyan etti

Twitter platformuna uygulanan sansüre komedyen Cem Yılmaz isyan etti. Cem Yılmaz'ın isyanına çok sayıda vatandaş destek verdi

Cem Yılmaz çileden çıktı.. Zehir zemberek sözlerle isyan etti

Türkiye eşi benzeri görülmemiş bir deprem felaketi yaşıyor. Türkiye'nin en büyük depremi olarak anılan 1939 Erzincan depreminden sonra Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen yıkıcı deprem 10 ili harabeye çevirdi.

27 Aralık 1939 gecesi 7,9 büyüklüğünde bir deprem yaşanmış, şehir harabeye dönmüş taş taş üstünde kalmamış ve binlerce insan hayatını kaybetmişti.

Tarihe büyük yıkım olarak geçen bu depremin ardından Türkiye bir deprem felaketiyle daha karşı karşıya kaldı.

SOSYAL MEDYAYA KISITLAMA

Binlerce vatandaş sosyal medya sayesinde enkaz altından kurtarılırken sosyal medyaya gelen kısıtlama ise büyük tepkiye yol açtı.

Tepki gösteren isimlerden biri de Cem Yılmaz oldu.

Cem Yılmaz twitter’da başlatılan yavaşlatma uygulamasına tepki gösterdi.

Ünlü komedyen “Hayat kurtarılması için faydası olabilecekken twitter’a kısıtlama gelmesinin var mı bir açıklaması? 3 gündür bir sürü faydası aşikarken… Böyle bir zamanda? Pes…” yorumunu yaptı.

İşte Cem Yılmaz'ın gündem olan o mesajı

Cem Yılmaz çileden çıktı.. Zehir zemberek sözlerle isyan etti - Resim : 1

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