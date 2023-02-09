Bamya pişirirken eriyorsa işte bilmeniz gereken pişirme tekniği! Daha lezzetli oluyor..

Bamya doğru pişirildiğinde çok lezzetli bir yemek oluyor. Ancak bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor.

Bunların başında da bamyaları tencereye yerleştirdikten sonra fazla karıştırmamak gerekiyor. Kuru bamya, taze bamyaya kıyasla pek salyalanmada yapmıyor. Ancak yine de kuru bamya pişirirken de karıştırmama kuralına dikkat etmek gerek. Bamyaları karıştırmamak erimesinin önüne geçiyor.

Kuru bamya pişirirken yemeğin daha lezzetli olmasını sağlayan başka püf noktaları da var elbette. Bunların başında da bamyaların tüylerinin temizlenmesi gelmekte. Kuru bamyayı tüylerinden arındırmak için elinizde çok basit iki yol var. Birincisi, bamyaları iki avcunuzun arasına sıkıştırıp iyice ovalamak ve tüylerin dökülmesini sağlamak, ikincisi ve çok daha kolayı da bamyaların haşlama suyuna birazcık sirke eklemek. Sirke yemeğin çok daha lezzetli olmasını da sağlıyor.

KURU BAMYA YEMEĞİNİN MALZEMELERİ VE TARİFİ

- 250 gram kuzu kuşbaşı

- 100 gram kuru bamya

- 1 adet kuru soğan

- 2 tatlı kaşığı limon tuzu

- 2 yemek kaşığı domates salçası

- 1 yemek kaşığı biber salçası

- 3 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 litre su

- 1 tatlı kaşığı tuz

BAMYA YEMEĞİ HAZIRLANIŞI

*Kuru bamyalar üzerindeki çöplerin gitmesi için bir bez arasında ovulur.

*Sonra ipten çıkarmadan kaynayan suya atılır, üzerine 1 tatlı kaşığı limon tuzu katılarak yumuşayana kadar haşlanır.

*Haşlanan bamyalar ipinden çıkarılır.

*Kuzu kuşbaşı tencereye alınarak kavrulur.

*İçine tereyağ, sıvı yağ, salçalar ve yemeklik doğranmış soğan ilave edilerek kavurmaya devam edilir. *Bamyaları da eklenerek karıştırılır.

*Su, 1 tatlı kaşığı limon tuzu ve tuzu da koyulduktan sonra kaynamaya bırakılır.

*15 dakika kaynadıktan sonra altı kapatılır.