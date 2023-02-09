Oktay Kaynarca'nın sansürlenen deprem tepkisi!

Yıkıcı depremde binlerce insan hayatını kaybederken çok sayıda ünlü isimde yaşanan acıyla ilgili açıklamalarda bulundu. ATV ekranlarında yayınlanan ''Ben Bu Cihana Sığmazam'' adlı dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'da isyan eden isimlerden biriydi

Son Güncelleme:
Oktay Kaynarca'nın sansürlenen deprem tepkisi!

Sosyal medyaya gelen bant daraltma tepkiye yol açarken ünlü isimlerin peş peşe yaptıkları açıklamalarda dikkat çekiyor.

Dizi oyuncusu ve yapımcısı Oktay Kaynarca'da depremle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oktay Kaynarca'nın isyanı kısa sürede ülke gündemine oturdu. Ancak çok sayıda haber sitesi o açıklamaları görmezden geldi.

PEKİ OKTAY KAYNARCA NE DEMİŞTİ?

Oktay Kaynarca 10 ilimizi vuran deprem felaketi ve sonrasında yaşanan olaylara isyan etti. Kaynarca sosyal medya profilini siyah fon yaptı ve üzüntüsünü dile getirdi.


Ünlü aktör “Bir memleket bu kadar mı sınanır? Bir halk bu kadar mı zorlanır? Bir halk bu kadar mı yalnız kalır? Bir halk bu kadar mı çaresizlikle baş başa kalır? Bir coğrafya bu kadar mı bedel ödetir bir millete? Biz yorulduk ama tükenmedik tükenmeye bile vaktimiz yok. Ha gayret benim yalnız memleketim, ha gayret benim güzel yüreklerinden öptüklerim…” mesajını yayınladı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan sosyal medyaya getirilen bant daraltması büyük tepki çekti. En büyük tepkiyi ise AHBAP Vakfı başkanı şarkıcı Haluk Levent gösterdi.

Son Güncelleme:
Oktay Kaynarca'nın sansürlenen deprem tepkisi! Oktay Kaynarca'nın sansürlenen deprem tepkisi!
Kahvaltıda krep yaparken puf puf kabarmasını sağlayan yöntem Kahvaltıda krep yaparken puf puf kabarmasını sağlayan yöntem
İnsan sarrafı 3 burç! Gözlerinden hiç bir şey kaçmaz. Bir bakışta tanırlar İnsan sarrafı 3 burç! Gözlerinden hiç bir şey kaçmaz. Bir bakışta tanırlar
Müge Anlı rekor bağış topladı.. Toplanan rakam bir ilk Müge Anlı rekor bağış topladı.. Toplanan rakam bir ilk
ÇOK OKUNANLAR
Fatih Altaylı'ndan GSM operatörlerine tepki: Bu operatörlere verdiğimiz her kuruş haram olsun Fatih Altaylı'ndan GSM operatörlerine tepki: Bu operatörlere verdiğimiz her kuruş haram olsun
Terkoğlu: Partisini organize eden AKP, devleti organize etmeyi unuttu Terkoğlu: Partisini organize eden AKP, devleti organize etmeyi unuttu
Elon Musk'tan Twitter engeline ilişkin açıklama Elon Musk'tan Twitter engeline ilişkin açıklama
69'uncu saatte hala ulaşılmayan bölgeler var ama Ahmet Hakan'a göre "Olumsuzluklar çok az" 69'uncu saatte hala ulaşılmayan bölgeler var ama Ahmet Hakan'a göre "Olumsuzluklar çok az"
Ekşi Sözlük ve Instagram'da erişim sorunu Ekşi Sözlük ve Instagram'da erişim sorunu