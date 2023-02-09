Oktay Kaynarca'nın sansürlenen deprem tepkisi!

Sosyal medyaya gelen bant daraltma tepkiye yol açarken ünlü isimlerin peş peşe yaptıkları açıklamalarda dikkat çekiyor.

Dizi oyuncusu ve yapımcısı Oktay Kaynarca'da depremle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oktay Kaynarca'nın isyanı kısa sürede ülke gündemine oturdu. Ancak çok sayıda haber sitesi o açıklamaları görmezden geldi.

PEKİ OKTAY KAYNARCA NE DEMİŞTİ?

Oktay Kaynarca 10 ilimizi vuran deprem felaketi ve sonrasında yaşanan olaylara isyan etti. Kaynarca sosyal medya profilini siyah fon yaptı ve üzüntüsünü dile getirdi.



Ünlü aktör “Bir memleket bu kadar mı sınanır? Bir halk bu kadar mı zorlanır? Bir halk bu kadar mı yalnız kalır? Bir halk bu kadar mı çaresizlikle baş başa kalır? Bir coğrafya bu kadar mı bedel ödetir bir millete? Biz yorulduk ama tükenmedik tükenmeye bile vaktimiz yok. Ha gayret benim yalnız memleketim, ha gayret benim güzel yüreklerinden öptüklerim…” mesajını yayınladı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan sosyal medyaya getirilen bant daraltması büyük tepki çekti. En büyük tepkiyi ise AHBAP Vakfı başkanı şarkıcı Haluk Levent gösterdi.