Müge Anlı rekor bağış topladı.. Toplanan rakam bir ilk

Deprem felaketi nedeniyle Müge Anlı bağış kampanyası başlatmıştı. Toplanan rakam belli oldu.

Müge Anlı rekor bağış topladı.. Toplanan rakam bir ilk

Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Müge Anlı ve Dostları Aşevi araçları afet bölgesine doğru harekete geçtiler.

BÜYÜK KAMPANYA

Afetzedelere dağıtılacak yiyecek ve içecekler için yardım kampanyası başlatan usta gazetecinin çağrısı kısa sürede takipçileri ve seyircileri tarafından karşılık buldu. Müge Anlı, Kızılay aracılığı ile başlattığı yardım kampanyasında kısa sürede rekor denilecek bir oranda bağış topladı.

MÜGE ANLI TOPLANAN RAKAMI AÇIKLADI

. 29 aşevinin bölgeye doğru hareket ettiğini belirten Anlı, "Ekip arkadaşlarımızın deprem bölgelerine geçmesini beklemek için bir ara yayın oldu. Bu arada da gelen yardım taleplerini değerlendiriyoruz. Şimdi deprem bölgesine yardım etme vakti" diyerek bağış için IBAN verdi.


O kampanyada rekor bir bağışa ulaşıldı. Müge Anlı'nın seyircileri tarafından bağışlar ile kısa bir sürede 26.465.720 TL toplandı.

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