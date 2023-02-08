İnsan sarrafı 3 burç! Gözlerinden hiç bir şey kaçmaz. Bir bakışta tanırlar

İnsan sarrafı denilen kişiler tecrübeleri çok fazla olan ve düşünceleri konusunda yanılmayan kişilerdir. Bu nedenle insan sarrafı olanların görüşlerine başvurulur. Peki insan sarrafı olan 3 burç hangisi? İşte cevabı...

İNSAN SARRAFI 3 BURÇ

BAŞAK: Bir bakışta insandan anlayan kuşkucu burç Başak genelde yanılmaz. Başak burcuna yalan söylemekte imkansızdır. Oldukça usta olan Başaklar gerçekten hisleri en güçlü burçlar arasında yer alıyor.

AKREP: Hisleri en kuvvetli burç olan Akrep burcunun görüşlerini ciddiye alın. Akrep eğer yalan söylüyorsanız hemen anlayacaktır. O nedenle yalan konusunda dikkatli olmanızda fayda var.

KOÇ: Akrep kadar olmasa da gözlem gücü kuvvetli olan Koçlar insan sarrafıdır. Koç burcundan olanların hem beyni iyi çalışıyor hem hisleri. Gözlem gücü çok iyi olan Koçlara dikkat etmelisiniz. Koç burcu bir sevgiliniz varsa emin olun ondan hiç bir şey saklayamayacaksınız.

TERAZİ BURCUNDAN KORKUN

Terazi burcundan da korkmanız gerekiyor. Terazi sadece insanı bir bakışta anlamıyor aynı zamanda o insanın geçmişi ve geleceği hakkında da yorumlar yapabiliyor. Terazi insanları genelde güçlü hislere sahip insanlar oluyorlar. Bazen yanıldıkları olsa da yine de diğer üç burç gibi insan sarrafı burç denilebilir.