Kahvaltıda krep yaparken puf puf kabarmasını sağlayan yöntem

Kahvaltıda krep yapmaya karar verdiyseniz usta aşçıların uyguladığı bu tarif işinizi kolaylaştıracak. Börek gibi oluyor

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Kahvaltıda krep yaparken puf puf kabarmasını sağlayan yöntem

Krep, daha çok tatlı olarak tüketilir. Ancak tuzlu krepte çok seviliyor. Özellikle börek kıvamında olan krepler son dönemde çok seviliyor.

Sizler için bu içeriğimizde tavuklu krep tarifini derledik.

Öncelikle bilmeniz gerekenler;

* Tavuk mutlaka taze olmalı.  Dondurulmuş tavuk kullanmayın

600-700 gr tavuk göğsü
2-3 adet tatlı yeşil biber
4 adet domates
2 orta boy soğan
1 demet maydanoz
1 demet dereotu
2 diş sarımsak
yarım çay bardağı sıvı yağ
200 g rendelenmiş kaşar peynir
tuz ve baharat (karabiber, pulbiber, kişniş, kimyon)

Kahvaltıda krep yaparken puf puf kabarmasını sağlayan yöntem - Resim : 1

Krep için;

yarım litre su
yarım litre süt
3 yumurta
yarım su bardağı sıvı yağ
yarım çay kaşığı karbonat
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker
Aldığı kadar un

HAZIRLANIŞI


*Tavuk, biber ve domatesi küçük karelere doğrayalım, kalan malzemeleri ince doğrayalım.

*Derin bir tavaya yağı dökelim.

*Tavuğu kızartalım, suyu çekildikten sonra soğanı ekleyelim, 5 dakika sonra biber ve domatesi ekleyelim. *Tüm malzemeler piştiğinden emin olduktan sonra kalan malzemeleri ekleyelim ve altını kapatalım.


*Krep malzemelerini karıştırıp orta kalınlıkta krepler pişirelim. Her krepin içine iki yemek kaşığı harçtan koyalım.

*Üzerine biraz kaşar peynir koyalım ve sarma şeklinde kapatalım ve tepsiye dizelim.

*Tekrar üzerine peynir dökelim.

*Üzerinden hafif zeytinyağı ya da Ayçiçek yağı gezdirelim, ve 250-300 derece ısıtılmış fırında üzeri pembeleşene kadar pişirelim.

*Afiyet olsun.

Not: Dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ayçiçek yağından daha sağlıklı olduğu gibi pişirdiğiniz krebin çok daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. 

Kaynak: nefisyemektarifleri

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