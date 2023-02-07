Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam gibi dizilerin oyuncularından alkışlanacak hareket

Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam gibi dizilerin oyuncuları Star TV ve NTV ortak yayınında AFAD için yardım toplama kararı aldı. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Gökçe Bahadır gibi isimlerde yardım kampanyasında yer alacaklar.

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Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam gibi dizilerin oyuncularından alkışlanacak hareket

Gerçek Gündem'in derlemesine göre; Türkiye eşi benzeri görülmemiş bir felaket yaşıyor. Bir çok kentte trajedi yaşanıyor.

Çok sayıda bina yıkıldı. Yüzlerce insan hayatını kaybetti. Yüzlerce yaralı ise kurtarılmayı bekliyor. Ülkede yaşanan felaket sonrası binlerce insan evsiz kaldı.

HER YERDEN YARDIM YAĞIYOR

Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye yardım yağıyor. Çok sayıda Batı ülkesi Türkiye için seferber oldu. Ülkelerin yöneticileri ve ülke halkları Türkiye'nin yaralarını sarması için seferber oldu.

DİZİ OYUNCULARI YARDIM TOPLAYACAK

Birsen Altuntaş'ın paylaştığı bilgilere göre; Star TV ile NTV ile yarın ortak yayınla AFAD için yardım toplamaya hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde yapılması planlanan yayını Seda Öğretir, Mesut Yar ve Nazlı Çelik sunacak.

Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam gibi Star TV’de ekrana gelen dizilerin oyuncuları da ünlü isimlerin destek vereceği yayına konuk olup yardım çalışmasına destek olacak. Programın ne zaman yapılacağı kısa süre içinde netleşecek.

 BÖLGEDE OHAL İLAN EDİLDİ

Depremin etkilediği illerde OHAL ilan edildi. Bölgenin yeniden yapılandırılması için milyarlarca liraya ihtiyaç var. Yollar, hastaneler ve bir çok devlet kurumu da depremde hasar gördü. Yüzlerce okulun da kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor. 

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