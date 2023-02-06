Türkiye deprem risk haritası; Hangi bölgelerde deprem riski var?

Tüm Türkiye yasta. Şiddetli iki deprem yüzlerce evin yıkılmasına ve yüzlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine yol açtı.

Depremde yüzlerce vatandaşın enkaz altında kaldığı biliniyor.

OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM YAŞANIYOR

Acı haberle sarsılan Türkiye'de olağanüstü bir durum yaşanıyor. Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay gibi kentlerden acı haberler geliyor.

DEPREM RİSK HARİTASI ARAŞTIRILIYOR

Sarsıcı depremin ardından vatandaşlar deprem risk haritasını araştırmaya başladı. NTV'de yer alan bir haberde; Deprem risk haritasıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.

İşte Türkiye'nin deprem bölgeleri haritası ve riskli kentler

BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER



İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER



Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER



Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

EN AZ RİSKLİ BÖLGELER



Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.

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