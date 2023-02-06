FOX TV'deki Yasak Elma yayın akışından çıkarıldı

Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre; Türkiye'yi ayağa kaldıran deprem sonrası FOX TV yayın akışını değiştirdi. Pazartesi akşamları ekrana gelen ''Yasak Elma'' dizisi bu akşam yayınlanmayacak.

FOX TV'de deprem özel yayını ekrana gelecek.

YASAK ELMA GELECEK HAFTA YAYINLANACAK MI?

Yasak Elma dizisinin önümüzdeki hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı ise henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili FOX TV henüz bir açıklama yapmış değil.

TÜM TÜRKİYE YASTA

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen deprem büyük yıkıma yol açtı. Yüzlerce insan hayatını kaybederken yüzlerce ev yıkıldı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Öte yandan 13 Şubat 2023 tarihine kadar ülke genelindeki tüm okullar tatil edildi.

TBMM ARA VERDİ

TBMM başkanı Mustafa Şentop tarafından yapılan açıklamada ise meclisin çalışmalarına ara vereceği duyuruldu.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR ENDİŞESİ

Tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem sonrası enkaz altında kalan yüzlerce vatandaş bulunuyor. Ölü sayısının nereye varacağı ise henüz bilinmiyor.