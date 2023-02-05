Kim aklına gelirdi ki köfte böyle pişirilince daha doyurucu oluyor

Evde yapılan köftelerin yerini pek tutmuyor çoğu aman dışardaki köfteler. Anne elinden çıkan köftelerin lezzeti çok daha iyi oluyor. Kaşarlı köfte ise en sevilen ve lezzetli olan köfteler arasında yer almakta. Ağızda dağılması ise gerçekten ayrı bir tat veriyor. Bu nefis lezzeti peki nasıl yapabilirsiniz? Anlaşılır bir şekilde tarifimizi hazırladık ve sizlerle şimdi paylaşıyoruz. Sizlerde arkadaşlarınızla paylaşıp onların yararlanmasını sağlayabilirsiniz.

Çocukların en sevdiği köfte patates ikilisini daha lezzetli hale getirmeniz için kaşarlı köfte tarifini sizler için derledik. Pek çoğumuz farklı ve lezzetli bir köfte yapmak isteriz. Kaşarlı köfte, Balkanlarda da oldukça çok tüketilen bir yiyecek olarak dikkat çekiyor. Oldukça doyurucu ve lezzetli bu Kaşarlı Köfte tarifini mutlaka denemelisiniz.

Malzemeler

500 gram kıyma

1 adet yumurta

1 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karbonat

3 çorba kaşığı ekmek içi

Kaşar peynir

Sıvı yağ

TARİFİ:



İlk olarak derin bir kabın içerisine kıymanızı alın. Ardından bir adet yumurtayı kırın ve yoğurmaya başlayın. Ardından baharatları, rendelenmiş sarımsağı ve ekmek içini ekleyin. Köftenizi yoğurmaya devam edin.

Elde ettiğiniz köfte harcınızı dilediğiniz boyutta parçalara ayırın. Aldığınız her bir parçayı parmaklarınızla içini oyarak kaşar peyniri koyun ve kapatın. Dilerseniz küçük misket köfte boyutunda küçük toplar halinde dilerseniz de geniş parçalar halinde yapabilirsiniz. Daha sonra yağ ekleyip önceden ısıttığınız tavanızda her iki yönünü de güzelce kızartın.

Şimdiden afiyet olsun...