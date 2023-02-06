Hafızaları zehir gibi, asla hiç bir şeyi unutmayan 3 burç insanı

Bazı burç insanları gerçekten hiç bir şeyi unutmuyorlar. Hafızaları çok kuvvetli oluyor! İşte hiç bir şeyi unutmayan 3 burç insanı

Son Güncelleme:
Hafızaları zehir gibi, asla hiç bir şeyi unutmayan 3 burç insanı

Bazı burçlar çok unutkan oluyor. Bazı burçlar ise hiç bir şeyi unutmuyorlar. Yapılan araştırmalar sonrasında hiç bir şeyi unutmayan en zeki burçlar belli oldu.

Yengeç: Hafızası güçlü olan burçlardan biridir. Duygusaldır bu yüzden birçok şeyi kafasına takar ve zor unutur. Yengeç burcundan olanlar öyle ki çocukluk çağlarını da en iyi hatırlayan burçlardır. 

Akrep: Bir Akrep burcunun hafızası çöplük gibidir. Sizin hiç hatırlamadığınız bir şeyi tüm detaylarıyla ortaya koyar. Unutmuş gibi yapar ama hafızası zehir gibidir. Akrep burcundan olanlar iyi ve kötü ne varsa asla unutmazlar. Akrep burcunun diline düşmeyin deriz. Yaptığınız bir yanlışı ömür boyu başınıza kakarlar ve sizi deli ederler. 

Hafızaları zehir gibi, asla hiç bir şeyi unutmayan 3 burç insanı - Resim : 1

Aslan: Burçlarda içten içe hiçbir şeyi unutmayanlardan biri de Aslan burcu. Merhametlidir ama kibirlidir de bu yüzden hafızaları güçlüdür. Aslan burcundan olanlar özellikle kötü olayları unutmazlar. Aslan burcuyla eğer ilişki yaşayacaksanız kesinlikle yanlış yapmamalısınız. İlişkiniz bitse bile yaşanan kötü olayları asla unutmazlar.

Diğer hafızası güçlü olan burçlar: Koç, İkizler, Başak gibi burçlar..

TERAZİYE DİKKAT ETMELİSİNİZ

Öte yandan terazi burcundan olanlarda hiç bir şeyi unutmuyorlar. Ayrıca bir çok psişik insan terazi burcundan çıkmaktadır.

Son Güncelleme:
Kim aklına gelirdi ki köfte böyle pişirilince daha doyurucu oluyor
Kim aklına gelirdi ki köfte böyle pişirilince daha doyurucu oluyor
Kanal D iddialı dizisini apar topar yayından kaldırıyor! Tepki büyük
Kanal D iddialı dizisini apar topar yayından kaldırıyor! Tepki büyük
Tadan börek sanıyor.. Krep böyle yapılırsa puf puf bakarıyor
Tadan börek sanıyor.. Krep böyle yapılırsa puf puf bakarıyor
ÇOK OKUNANLAR
Hafızaları zehir gibi, asla hiç bir şeyi unutmayan 3 burç insanı Hafızaları zehir gibi, asla hiç bir şeyi unutmayan 3 burç insanı
İlk hamle Denizbank'tan geldi! EYT'lilere ne kadar promosyon ödeneceği belli oldu Denizbank EYT'lilere ne kadar promosyon ödeyeceğini resmen açıkladı
Ziraat Bankası'ndan önemli duyuru: Listede adınız varsa hemen şubeye gidin Ziraat Bankası'ndan önemli duyuru
Son anket: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'la arasındaki farkı 10 puanın üzerine çıkardı; AKP ve CHP kafa kafaya Son anket: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'la arasındaki farkı 10 puanın üzerine çıkardı
Yıldız Tilbe'ye tepki yağıyor: 'Bana göre de bir kedi ya da köpeğin yaşamı, onunkinden daha önemli' 'Bana göre de bir kedi ya da köpeğin yaşamı, onunkinden daha önemli'