Hafızaları zehir gibi, asla hiç bir şeyi unutmayan 3 burç insanı

Bazı burçlar çok unutkan oluyor. Bazı burçlar ise hiç bir şeyi unutmuyorlar. Yapılan araştırmalar sonrasında hiç bir şeyi unutmayan en zeki burçlar belli oldu.

Yengeç: Hafızası güçlü olan burçlardan biridir. Duygusaldır bu yüzden birçok şeyi kafasına takar ve zor unutur. Yengeç burcundan olanlar öyle ki çocukluk çağlarını da en iyi hatırlayan burçlardır.

Akrep: Bir Akrep burcunun hafızası çöplük gibidir. Sizin hiç hatırlamadığınız bir şeyi tüm detaylarıyla ortaya koyar. Unutmuş gibi yapar ama hafızası zehir gibidir. Akrep burcundan olanlar iyi ve kötü ne varsa asla unutmazlar. Akrep burcunun diline düşmeyin deriz. Yaptığınız bir yanlışı ömür boyu başınıza kakarlar ve sizi deli ederler.

Aslan: Burçlarda içten içe hiçbir şeyi unutmayanlardan biri de Aslan burcu. Merhametlidir ama kibirlidir de bu yüzden hafızaları güçlüdür. Aslan burcundan olanlar özellikle kötü olayları unutmazlar. Aslan burcuyla eğer ilişki yaşayacaksanız kesinlikle yanlış yapmamalısınız. İlişkiniz bitse bile yaşanan kötü olayları asla unutmazlar.

Diğer hafızası güçlü olan burçlar: Koç, İkizler, Başak gibi burçlar..

TERAZİYE DİKKAT ETMELİSİNİZ

Öte yandan terazi burcundan olanlarda hiç bir şeyi unutmuyorlar. Ayrıca bir çok psişik insan terazi burcundan çıkmaktadır.