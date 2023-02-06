Taha Duymaz yaşıyor mu? Depremde enkaz altında kaldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır çok şiddetli bir şekilde hissedilirken yüzlerce ev yıkıldı.

Yüzlerce vatandaş enkaz altında kurtarılmayı bekliyor.

ÜNLÜ FENOMENDE ENKAZ ALTINDA

Yayınladığı yemek videolarıyla tanınan genç sosyal medya fenomeni Taha Duymaz da, Hatay'da meydana gelen depremde ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı.

Genç fenomenin kardeşi, sosyal medya hesabından yaptığı yardım çağrısında "Lütfen yardımcı olun, enkaz altındalar" diyerek ailesinin adres bilgilerini paylaştı.

HENÜZ HABER ALINAMADI

Öte yandan Taha Duymaz'dan henüz haber alınabilmiş değil. Takipçileri ve hayranları Taha Duymaz için yardım çağrısında bulunuyor.

DEPREMİN BİLANÇOSU AĞIR OLDU

Kahramanmaraş depremi gelen bilgilere göre yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin ardından çevre illerde şiddetli artçı sarsıntılar kaydedildi. AFAD, Kızılay ve devletin ilgili birimlerinden peş peşe açıklama ve uyarılar yapılıyor.

Yüzlerce vatandaşın hayatını kaybettiği sarsıcı depremle ilgili uluslararası yardım çağrısı da yapıldı. Depremden 10 üzeri kent etkilenmiş durumda.