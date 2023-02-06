Müge Anlı yaptığı yayınla ilgili eleştirilere yanıt verdi!

Türkiye’yi yasa boğan depremden sonra ATV yayın akışını bozmadı, Müge Anlı ile yayına devam etti. Müge Anlı ve ATV ağır eleştirilerin hedefi olurken Müge Anlı yaptığı açıklamayla eleştirilere yanıt verdi.

Müge Anlı yaptığı yayınla ilgili eleştirilere yanıt verdi!

Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki deprem sonucunda yüzlerce vatandaş yaralanırken yüzlerce vatandaşta hayatını kaybetti.

Biri 6,6 şiddetinde olmak üzere 30'dan fazla artçı depremin yaşandığı felakette, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da birçok bina yıkıldı ve felaket sonrasında yüzlerce kişi enkazın altında kaldı.

Ancak ATV, yayın akışını bozmadı; Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla yayın akışına devam etti. Sosyal medyada çok sayıda vatandaş Müge Anlı ve ATV yönetimini sert sözlerle hedef aldı.

Eleştirilerin ardından Müge Anlı yeni bir açıklama yaparak yayına neden devam ettiklerini seyircilerle paylaştı. 

ARA YAYIN YAPMAK ZORUNDA KALDIK AÇIKLAMASI

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremin ardından ATV’nin 'Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına devam etmesi tepki toplamıştı. Müge Anlı tepki çeken yayınla ilgili şunları söyledi. 

"Ekip arkadaşlarımızın deprem bölgelerine geçmesini beklemek için bir ara yayın oldu. Bu arada da gelen yardım taleplerini değerlendiriyoruz. Şimdi deprem bölgesine yardım etme vakti."

NE OLMUŞTU?

Müge Anlı’nın programında, Kızılay’a bağış için bir SMS bildirisi dışında depreme ilişkin hiçbir içerik yer almadı.


ATV uzun bir süre sonra, sosyal medyadaki tepkilerin ardından depreme ilişkin yayın yapmaya başladı.

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Müge Anlı yaptığı yayınla ilgili eleştirilere yanıt verdi! Müge Anlı yaptığı yayınla ilgili eleştirilere yanıt verdi!
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