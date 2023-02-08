Acun Ilıcalı duyarsız kalamadı. Deprem bölgesine rekor yardım

Şarkıcı Haluk Levent, tv8 kanalının patronu Acun Ilıcalı'nın yaptığı yardımları paylaştı.

Acun Ilıcalı duyarsız kalamadı. Deprem bölgesine rekor yardım

Tüm Türkiye deprem nedeniyle kenetlendi. Ülkenin dört bir yanından vatandaşlar yardım gönderiyor. Yardım gönderenler arasına ünlü isimlerde katıldı. tv8 kanalının patronu Acun Ilıcalı'da deprem bölgesine yardım yapacak. 

CİDDİ YARDIM

Gerçek Gündem'in derlediği habere göre; AHBAP Platformunun Başkanı Haluk Levent “Sevgili Acun Ilıcalı bölgeye 100 TIR su, gönderiyor yarından itibaren… Ayrıca 5 milyonluk eşya desteği ve satın alacağımız konteyner’ların içerisine eşya sözünü verdi. Teşekkürler…” açıklamasını yaptı.

Acun Ilıcalı duyarsız kalamadı. Deprem bölgesine rekor yardım - Resim : 1

 TÜM TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU

Tüm Türkiye deprem nedeniyle tek yürek olurken çok sayıda kentten deprem bölgesine yardım yağıyor. Özellikle Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman gibi kentlerden gelen haberler yürekleri dağlıyor.

BALKANLAR TÜRKİYE'Yİ UNUTMADI

Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye yardım gelirken Balkan ülkeleri de Türkiye'yi unutmadılar. Türkiye'ye  Balkan ülkelerinden hem arama kurtarma ekipleri hem de çok sayıda yardım geldi. 

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