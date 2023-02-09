En pinti 3 burç insanı.. Onlar insanı çileden çıkarır.. Asla birlikte olmayın

İlişkilerde cimri partner çoğu zaman hiç çekilmiyor. "Şuraya gitmeyelim, aman paramız gitmesin." tarzı biriyle eğlenmek gerçekten çok zor. Peki ilişkilerde en cimri 3 burç hangisidir? İşte araştırmalarla kanıtlanmış en cimri 3 burç...

Cimri olmak ve tutumlu olmak arasındaki o ince çizgiyi birçok kişi çoğu zaman kaçırabiliyor. Cebinde akrep olan kişilerle bir yere gitmek ise çoğu zaman gerçekten can sıkıcı olabiliyor.

İLİŞKİLERDE EN PİNTİ 3 BURÇ



BOĞA: Maddeci Boğa burçları parası gitmesin diye dışarı çıkmayanlardan. Aman Boğa'dan bir şey istemeyin! Boğa insanından hediye almak zor olduğu gibi sizin vereceğiniz hediyeyi de pek beğenmezler.

YAY: Yay gezmeyi sever. Ama bedava gezileri daha çok sever. Biletleri genelde partneri alsın ister. Yay burcundan olanlarda hediye almayı pek sevmez. Eğer Yay burcu biriyle ilişki yaşıyorsanız yandınız. Hediye için aylarca bekleyebilirsiniz.

BAŞAK: Hesap kitap Başak'tan sorulur. Başak burcunun en sevdiği şey ise avans! Başak burcundan olanlarda gerçekten çoğu zaman insanı çileden çıkarabiliyor. Bu burçların cimrilikte çoğu zaman zirveye çıktıkları görülüyor.

ELİ AÇIK BURÇLAR

Bazı burçlarda gerçekten çok tutumsuz oluyor. O burçlar arasında ''Akrep, Terazi, İkizler'' gibi burçlar ilk sırada yer alıyor.