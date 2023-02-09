Elmalı kurabiye yaparken asla yapmamanız gereken hata! Dağılmasına yol açıyor

Elmalı kurabiyenin tarifi çok merak edilmektedir. En çok araştırılan tariflerden biri olan elmalı kurabiyeyi aslında yapmak sanıldığı kadar zor değil.

Şimdi paylaşacağımız bilgiler sayesinde çok lezzetli elmalı kurabiye pişirebileceksiniz.

* Kullanacağınız elmalar mutlaka taze olmalı. Çürük elmayla kurabiye yapmayın.

* Kurabiye yapımında kullanacağız yağ mutlaka kaliteli olmalı.

* Limon ölçüsünü fazla kaçırmayın. Kurabiyelerin dağılmasına yol açabilirsiniz. Ayrıca fırının kapağını sürekli açmayın. Kurabiyeler ısı değişimi nedeniyle çatlayabilir.

ELMALI KURABİYENİN TARİFİ VE MALZEMELERİYLE İLGİLİ BİLGİLER

Yapımı için malzemeler

5 adet küçük elma

2.5 su bardağı un

125 gram tereyağı

1 adet yumurta

3/4 su bardağı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

Tarçın

Ceviz ve 1 dilim limonun suyu

Elmalı kurabiye tarifi Nasıl yapılır?



*Elmaları rendeleyip, tarçın ve cevizle birlikte güzelce kavurun.

Diğer malzemeleri karıştırarak hamuru hazırlayın. Hamuru tezgaha koyup merdane yardımıyla inceltin ve orta boy kareler halinde eşit ölçülerde kesin.

Malzemelerinizi hamurun ortasına koyun ve iki ucunu ortada birleştirerek yuvarlak hale getirin.

Kısık derecede kurabiyelerinizi pişirin. Üzerine pudra şekeri serperek kurabiyelerinizi servis edebilirsiniz.

* Fırın tepsisine yağlı kağıt sermeyi unutmayın.

* Fırını önceden ısıtmayı ihmal etmeyin. 180 derece ayar yeterli olacaktır.