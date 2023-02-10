Kanal D'nin yüzü gülmedi.. İddialı diziye apar topar final

Sırma Yanık'ın senaristi olduğu Kanal D dizisi 'O kız' final yapıyor. O Kız, Content House imzalı, yönetmenliğini Özlem Günhan ve Deniz Yılmaz Şayir'in üstlendiği, ilk bölümü 21 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan dram türündeki Türk televizyon dizisiydi.

CAMDAKİ KIZ'A KARDEŞ OLARAK GELMİŞTİ

Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerindeki Camdaki Kız dizisine kardeş dizi olarak gelen ''O kız' reytinglerde beklenen ilgiyi alamadı.

HEPSİ YÜZ GÜLDÜRDÜ

Kanal D ekranlarında yayınlanan ''Camdaki kız, Üç kız kardeş, Yargı'' gibi TV dizileri, Kanal D yönetiminin yüzünü güldürmüştü.

Ancak ''O kız'' dizisi kanalın yüzünü güldüremedi.

Erkan Petekkaya; Sezin Akbaşoğulları; Cengiz Orhonlu; Dilin Döğer gibi ünlü isimlerin başrollerinde yer aldığı ''O kız '' dizisinin final tarihi de belli oldu.

Şimdiye dek 20 bölüm yayınlanan ve beklediği ilgiyi görmeyen dizi, 8 mart 2023 tarihinde final yaparak ekranlara veda edecek.

TEKRAR BÖLÜMLERİ NE OLACAK?

Öte yandan 'O kız' dizisinin tekrar bölümleri internet üzerinde yer almaya devam edecek.

İTİRAZLAR İŞE YARAMADI

O kız dizisinin final yapacağını öğrenen dizinin hayranları her ne kadar Kanal D yönetimine itiraz etse de kanal final kararından geri adım atmayacak.