Alparslan Büyük Selçuklu'ya 2 bomba takviye! Yeni oyuncular geldi

Nefes kesen hikayesiyle gündemden düşmeyen ve reyting rekorları kıran TRT1 dizisi Alparslan Büyük Selçuklu kadrosunu genişletiyor.

Dizinin kadrosuna peş peşe yeni oyuncular katılıyor.

Yıldırım Fikret Urağ ve Atsız Karaduman artık Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin kadrosunda yer alacak.

Küçük sırlar, Mavi kelebekler, Muhteşem yüzyıl gibi yapımlarda yer alan Yıldırım Fikret Urağ'ın canlandıracağı karakterde belli oldu.

Gercekgundem.com'un derlemesine göre; Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde 'Amidimülk' karakterini canlandıracak.

ATSIZ KARADUMAN'IN ROLÜ NE OLACAK?

Öte yandan şimdiye dek ''Babil, Söz, Poyraz Karayel, Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar vadisi pusu'' gibi dizilerde yer alan Atsız Karaduman'ın canlandıracağı karakterde belli oldu.

Atsız Karaduman, TRT1 dizisinde 'Aybars bey' karakterini canlandıracak.

Alparslan: Büyük Selçuklu, Serdar Özönalan'ın yazdığı, Sedat İnci'nin yönettiği, Emre Konuk'un yapımcılığını üstlendiği Türk tarihi aksiyon drama dizisidir. Uyanış: Büyük Selçuklu'nun devamı niteliğinde olan film, Alp Arslan'ın Selçuklu Prensi olduğu dönemdeki siyasi olayları ve savaşları anlatıyor. Dizi şimdiye dek 44 bölüm yayınlandı.

YENİ BÖLÜM EKRANA GELMEYECEK

Öte yandan Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen büyük deprem felaketi nedeniyle milli yas ilan edilmişti. 10 ili vuran deprem felaketi nedeniyle Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin çekimleri de durduğu için dizi bu hafta ve önümüzdeki hafta ekrana gelmeyecek.