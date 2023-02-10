Oğuzhan Uğur'dan Tarkan itirafı.. Bir süredir hedefteydi

Oğuzhan Uğur sosyal medya hesabından şarkıcı Tarkan'la ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi. Oğuzhan Uğur bir süredir hedefteydi..

Son Güncelleme:
Oğuzhan Uğur'dan Tarkan itirafı.. Bir süredir hedefteydi

Oğuzhan Uğur depremin olduğu ilk günden beri depremzedeler için yardım kampanyalarının içinde aktif olarak rol oynayan isimler arasında yer alıyor. Bugüne dek çok sayıda ünlünün deprem için verdiği destekler olduğu bilinirken, Tarkan'dan bir yardım haberinin gelmeyişi kafaları büyük ölçüde karıştırmıştı. Konuya ilişkin dikkat çeken açıklama ise Oğuzhan Uğur'dan geldi.

BİR SÜREDİR HEDEFTEYDİ

Bir süredir iktidara yakın isimler tarafından hedef haline getirilen Oğuzhan Uğur hız kesmeden yardım toplamaya ve deprem bölgesine ulaştırmaya devam ediyor.

Depremin ilk gününden itibaren çok sayıda ünlü isimde yardım yapıyor. Yardım yapan ünlü isimler sosyal medyadan da zaman zaman duyuruluyor.

Kenan İmirzalioğlu, Hülya Avşar, Afra Saraçoğlu, Acun Ilıcalı ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimler ön sıralarda yer alıyor.

Tarkan'ın fanları ise Tarkan'dan herhangi bir açıklama gelmeyince rahatsız olmuştu. 

Bir çok kişi Tarkan'ın yardım yapmadığını düşünüyordu.

OĞUZHAN UĞUR GERÇEĞİ AÇIKLADI

Ancak gerçek başka çıktı. Tarkan yardım yapan ünlüler arasında yer alıyor. Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Tarkan'ın yardım yapan ünlüler arasında olduğunu duyurdu.

Oğuzhan Uğur'dan Tarkan itirafı.. Bir süredir hedefteydi - Resim : 1

Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından şunları yazdı;

Duyulmasını istese kendi söylerdi büyük ihtimalle, belki bunu yazdım diye kızacak ama… Tarkan’ın adını duyurmadan yaptığı büyük yardımlardan haberimiz oldu. Sizler de bilin isterim…

Son Güncelleme:
Kanal D'nin yüzü gülmedi.. İddialı diziye apar topar final Kanal D'nin yüzü gülmedi.. İddialı diziye apar topar final
Sürekli istiyorlar. Asla ilgisiz kalamayan 3 burç insanı.. Onlarla işiniz zor Sürekli istiyorlar. Asla ilgisiz kalamayan 3 burç insanı.. Onlarla işiniz zor
Cem Yılmaz çileden çıktı.. Zehir zemberek sözlerle isyan etti Cem Yılmaz çileden çıktı.. Zehir zemberek sözlerle isyan etti
Alparslan Büyük Selçuklu'ya 2 bomba takviye! Yeni oyuncular geldi Alparslan Büyük Selçuklu'ya 2 bomba takviye! Yeni oyuncular geldi
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye deprem risk haritası: İşte en yüksek ve en düşük riskli iller Türkiye deprem risk haritası: İşte en yüksek ve en düşük riskli iller
İlçe ilçe, il il açıklandı: Büyük İstanbul depremi hangi şehirleri ve ilçeleri etkileyecek? Büyük İstanbul depremi hangi şehirleri ve ilçeleri etkileyecek?
Türk ve yabancı sanatçılar, Türkiye'deki depremzedeler için çizdi Türk ve yabancı sanatçılar, Türkiye'deki depremzedeler için çizdi
Haluk Levent'le birlikte hedef gösterilen Oğuzhan Uğur, yardım miktarını paylaştı: 'Zorunda kaldık da diyebiliriz' Oğuzhan Uğur, yardım miktarını paylaştı
Oksijen gazetesinin deprem fotoğrafı yorumlarına tepki yağdı: Özür geldi Oksijen gazetesinin deprem fotoğrafı yorumlarına tepki yağdı: Özür geldi