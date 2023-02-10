Ispanakla yapılıyor ve çok lezzetli oluyor! Asla dağılmama sırrıyla..

Hiç Ispanaklı kek tarifimi olur mu? demeyin. O kadar güzel oluyor ki yiyenler gerçekten şaşırıyor. Yeşil görüntüsü ile beş çaylarının vazgeçilmezi olacak bu kekte ıspanağın tadını da hiç almıyorsunuz. Ispanak yemeyenlerin bile bayıldığı ıspanaklı kek peki nasıl yapılır? İşte ıspanaklı kek yapımı ile ilgili bilmeniz gereken her şey.

PASTA GÖRÜNÜMÜNDEKİ ISPANAKLI KEK TARİFİNİN MALZEMELERİ

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı püre haline getirilmiş ıspanak

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya



Kreması için;

1 paket krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

Nasıl yapılır?

*Ispanakları sirkeli suda iyice temizleyin.

*Ardından ince ince doğrayıp yağda güzelce kavurun.

*Suyunu salınca ıspanakları rondo ile püre haline getirin.

*Derin bir kapta şeker ile yumurtaları iyice birine karışana dek çırpın.

*Sıvı yağ, süt, un, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyip karıştırmaya iyice devam edin.

*Son olarak ıspanak püresini ekleyin ve malzemeleri karıştırın.

*Yeşil renkli bir kek harcı elde etmeniz gerekiyor.

*Yağladığınız kek kalıbına ya da borcama bu harcı dökün.

*180 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişirin.

* Kürdan ile kontrol ederek içinin piştiğinden emin olun.

*Pişen kekiniz soğurken toz krem şantiyi süt ile iyice çırpın.

*Sonrasında da kekinizin üzerine krem şantiyi düz şekilde yayın.

*Dilerseniz kekinizi pasta gibi bölüp kremayı kekin içine de ekleyebilirsiniz.

Ispanaklı kekinizi soğuduktan sonra çayla birlikte servis edebilirsiniz.

ISPANAKLI KEKLE İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER

Ispanaklı kek yaparken mutlaka taze ıspanak kullanın. Dondurulmuş ıspanakla yapacağınız kek çok lezzetsiz olacaktır. Ölçüye uygun bir şekilde hareket ederseniz yapacağınız ıspanaklı kek çok lezzetli olacaktır.

Dondurulmuş ıspanakla yapılan kek kısa sürede dağılacaktır. Kekin dağılmaması için mutlaka taze ıspanak kullanın.