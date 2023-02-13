Kuruluş Osman dizisindeydi.. Yürekleri yakan acı haber

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat Pazartesi günü yaşanan iki büyük deprem felaketinin ardından Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Emel Atıcı ile kızı Püryan Atıcı’nın ardından bir acı haber daha. Kuruluş Osman dizisinde yer alan oyuncu hayatını kaybetti.

Kuruluş Osman dizisindeydi.. Yürekleri yakan acı haber

Kahramanmaraş merkezli deprem tüm ülkede acı kayıplara yol açtı. Depremde bir çok ünlü isimde hayatını kaybetti.

Türkiye’yi derin bir yasa boğan deprem felaketinde 30 bine yaklaşan ölüm sayısının yanı sıra 100 bine yakın kişi de yaralandı. 14 milyona yakın insanın yaşadığı 10 şehri etkileyen deprem felaketinde Kuruluş Osman dizisinin oyuncusunun da yaşamını yitirdiği duyuruldu. 

atv’de yayınlanan ve Burak Özçivit’in başrolünde bulunduğu Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, acı haberi paylaştı. Mehmet Bozdağ, söz konusu ölüm haberiyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Hepimizi derinden yaralayan deprem felaketinde Kuruluş Osman dizimizin değerli oyuncusu Çağdaş Çankaya ve müzisyen eşi Zilan Tigris’i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Değerli oyuncumuz Çağdaş Çankaya’ya, eşine ve depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Mekanınız cennet olsun.”

 Kuruluş Osman dizisindeydi.. Yürekleri yakan acı haber - Resim : 1

2 HAFTALIK ARA

Öte yandan Kuruluş Osman dizisi, geçtiğimiz hafta ekrana gelmemişti. Edinilen bilgiye göre atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi bu haftada ekrana gelmeyecek.

Dizinin gelecek hafta ekranda olup olmayacağı ise bilinmiyor.

Bir çok dizi gibi, Kuruluş Osman dizisinin de çekimleri durmuş durumda. Depremin 8.gününde bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor. 

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