İşinden oldu. Oktay Kaynarca ne diyecek merak ediliyor

ATV oyuncusu Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu hakkında haber yapan gazeteci Birsen Altuntaş işinden oldu.. Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ne diyecek merak ediliyor..

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İşinden oldu. Oktay Kaynarca ne diyecek merak ediliyor

6 Şubat Depremleri'nin ardından düzenlenen ‘Türkiye Tek Yürek’ yayınında, Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu’nun ATV tarafından 'istenmediği' yönünde bir yapan eden Gazeteci Birsen Altuntaş'ın TV100'deki işine son verildiği öğrenildi.

TV100'ÜN EN ETKİLİ İSMİYDİ

Öte yandan Birsen Altuntaş özellikle internet medyasında TV100 ekibinin en etkili ismiydi. Yayınladığı kulis haberleri çok sayıda haber sitesinde tv100 kaynaklı olarak alıntılanıyordu.

BİRSEN ALTUNTAŞ İDDİALARI DOĞRULADI

Öte yandan Birsen Altuntaş basında yer alan iddiaları doğruladı ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tv100'ün işine son verdiğini açıkladı.,

İşinden oldu. Oktay Kaynarca ne diyecek merak ediliyor - Resim : 1

Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından şunları yazdı;

“Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu gibi halkın 2 dev starının, kendi yüzü oldukları kanalın stüdyolarında, üstelik de birlik beraberlik temalı Türkiye Tek Yürek bağış gecesine katılım sağlayamaması sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinde de çok önemli bir haber olurdu.

Günlerdir bu haberle ilgili 'Korkmadın mı? Nasıl yazdın?' ve benzeri sorularla ulaşan birçok kişi oldu. Önemle belirtmek isterim ki, haberin doğruluğunu teyit ettiğim için yazdım.

Durum bu olmakla beraber önemli olan ne yaşanırsa yaşansın hepimizin tek yürek olmayı başarabilmesi.

Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu zamanlarda, bu konunun gündemde olmasının doğru olmayacağını belirtirken tv100 tarafından işten çıkarıldığımı duyunca varlığını hissettiren herkese teşekkürü borç bilirim, sağ olsunlar”

OKTAY KAYNARCA NE DİYECEK

ATV ekranlarında yayınlanan ''Ben bu cihana sığmazam'' dizisinin oyuncularından Oktay Kaynarca'nın bu olayla ilgili nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu?

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