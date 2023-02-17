1 kepçe eklenince nohutlu pilavın daha lezzetli olmasını sağlıyor

Nohutlu pilav, Türk mutfağında yaygın olarak tüketilen pilavlardandır. Genelde pilav tavuklu yapılsa da nohutlu pilavda çok yaygındır.

Nohutlu pilav yaparken işinize yarayacak bir tarifi sizler için derledik.

NOHUTLU PİLAV İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı tavuk suyu veya sıcak su

Tuz

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı haşlanmış nohut

Karabiber ( Üstü için )

HAZIRLANIŞI

*Nohutlarımızı iyice haşlayalım. Dilerseniz haşlanmış nohutta kullanabilirsiniz. Haşlamadan önce mutlaka en az 1 saat nohutları suda bekletin sonrasında haşlayın. Düdüklü tenceremizde haşlarsak istediğimiz sonuca daha kısa zamanda ulaşırız. Pirincimizi iyice yıkayalım ki nişastası iyice gitsin. 1 saat kadarda pirinci suda bekletmek gerekiyor. Sonrasında yıkayıp iyice süzmek gerekiyor.

*Tenceremizde tereyağımızı ve zeytinyağımızı kızdıralım. Pirinçlerimizi kavuralım. Daha sonra içine haşladığımız nohutlarımızı ilave edelim. Sıcak suyumuzu ve istersek tavuk bulyonumuzu ekledikten sonra tuzumuzu ilave edelim. Kısık ateşte pişmeye bırakalım. Pişince bir süre dinlenmeye bırakın. Afiyet olsun...

Marketlerde satılan tavuk bulyonlar yerine ev yapımı tavuk suyu kullanmanız pilavın daha da lezzetli olmasını sağlayacaktır.

Dilerseniz nohutla bulgur pilavı da yapabilirsiniz.

NOHUTLU BULGUR PİLAVININ TARİFİ NASILDIR?

2 su bardağı bulgur

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Tuz

Karabiber

NOHUTLU BULGUR PİLAVININ HAZIRLANIŞI

*Yemeklik doğradığınız soğanları az zeytinyağı kullanarak kavurun.

*Salça, Bulgur, tuz, karabiber, haşlanmış nohut, pulbiber, sıcak su ekleyip kısık ateşte pişirdikten sonra demlenmeye bırakın. Malzemelerin üzerini geçecek kadar su eklemek yeterlidir. Fazla su eklemeyin

*Afiyet olsun.