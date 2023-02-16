Alparslan Büyük Selçuklu dizisine ne oldu? Yayınlanacak mı? Yeni karar var

TV kanalları normal akışa dönmüş durumda. Devlet televizyonu TRT1'de yayınlanan dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.

Normal şartlarda 6 şubat 2023 tarihinde ekranda olması gereken ''Alparslan büyük Selçuklu'' dizisi deprem felaketi nedeniyle ekrana gelmedi.

Dizinin çekimleri de durduruldu.

Günlerdir TV kanalları deprem özel yayını yapıyorlardı.

Dün ise bir çok TV kanalı ortak yayın yaptı. Yapılan ortak yayınının ardından TV kanalları bugün normal akışa geri döndü.

DİZİLER YİNE YAYINLANMADI

Özel televizyon kanallarında yayınlanan diziler yine yayınlanmadı. ATV, FOX TV, STAR TV, Kanal D gibi kanallarda sinema filmleri yayına verildi.

TRT1 dizileri ne olacak?

Herkes şimdi önümüzdeki hafta Alparslan Büyük Selçuklu başta olmak üzere TRT1 dizilerinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor.

Ancak TRT1 dizilerinin önümüzdeki haftada yayınlanması beklenmiyor. Henüz kanaldan net bir açıklama yok. Ancak TRT1 dizilerinin en erken Mart ayında ekrana gelmesi bekleniyor.

TRT1'de şuan ne var?

Özel TV kanalları normal akışa dönmesine rağmen TRT1 ekranlarında deprem yayınları devam ediyor.

Alparslan Büyük SelçukluAlparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan tarihî ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir.