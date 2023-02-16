Alparslan Büyük Selçuklu dizisine ne oldu? Yayınlanacak mı? Yeni karar var

TRT1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı büyük merak konusuydu.. Yeni bir karar var

Son Güncelleme:
Alparslan Büyük Selçuklu dizisine ne oldu? Yayınlanacak mı? Yeni karar var

TV kanalları normal akışa dönmüş durumda. Devlet televizyonu TRT1'de yayınlanan dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.

Normal şartlarda 6 şubat 2023 tarihinde ekranda olması gereken ''Alparslan büyük Selçuklu'' dizisi deprem felaketi nedeniyle ekrana gelmedi.

Dizinin çekimleri de durduruldu.

Günlerdir TV kanalları deprem özel yayını yapıyorlardı.

Dün ise bir çok TV kanalı ortak yayın yaptı. Yapılan ortak yayınının ardından TV kanalları bugün normal akışa geri döndü.

DİZİLER YİNE YAYINLANMADI

Özel televizyon kanallarında yayınlanan diziler yine yayınlanmadı. ATV, FOX TV, STAR TV, Kanal D gibi kanallarda sinema filmleri yayına verildi. 

TRT1 dizileri ne olacak?

Herkes şimdi önümüzdeki hafta Alparslan Büyük Selçuklu başta olmak üzere TRT1 dizilerinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisine ne oldu? Yayınlanacak mı? Yeni karar var - Resim : 1

Ancak TRT1 dizilerinin önümüzdeki haftada yayınlanması beklenmiyor. Henüz kanaldan net bir açıklama yok. Ancak TRT1 dizilerinin en erken Mart ayında ekrana gelmesi bekleniyor.

TRT1'de şuan ne var?

Özel TV kanalları normal akışa dönmesine rağmen TRT1 ekranlarında deprem yayınları devam ediyor. 

Alparslan Büyük SelçukluAlparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan tarihî ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir.

Son Güncelleme:
TRT1'in yeni dizisiydi.. Yürek Çıkmazı'nda beklenmedik veda TRT1'in yeni dizisiydi.. Yürek Çıkmazı'nda beklenmedik veda
En kindar burçlar, her gününüzü burnunuzdan getirebilirler! En kindar burçlar, her gününüzü burnunuzdan getirebilirler!
Hem zeki hem kararsız olan 3 burç insanı. Onlarla yola çıkmak tam bir çile Hem zeki hem kararsız olan 3 burç insanı. Onlarla yola çıkmak tam bir çile
Serap Paköz herkesi ağlattı.. 'Açlığa ve soğuğa dayanamadı...' Serap Paköz herkesi ağlattı.. 'Açlığa ve soğuğa dayanamadı...'
ÇOK OKUNANLAR
Rekor Merkez Bankası'nda: 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı? Rekor bağış o kurumdan: 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı?
Merkez Bankası'nın bağışı: 'Bildiğiniz tüm fıkraları unutun' Merkez Bankası'nın bağışı: 'Bildiğiniz tüm fıkraları unutun'
Fatih Altaylı: Zaten kamuya ait olan kurum ve bankaların, kamuya ait paraları kamuya bağışlamaları ne kadar makul ya da yasal? Fatih Altaylı: Kamuya ait olan kurum ve bankaların, kamuya ait paraları bağışlamaları ne kadar yasal
İstanbul'da 2000 öncesi yapılmış bina sayısı belli oldu: En yaşlı yapılar bu iki ilçede İstanbul'da 2000 öncesi yapılmış bina sayısı belli oldu: En yaşlı yapılar bu iki ilçede
Tansu Çiller sosyal medyada gündem oldu: 'Yine Allah'ı bize emanet edip gitti' Tansu Çiller sosyal medyada gündem oldu: 'Yine Allah'ı bize emanet edip gitti'