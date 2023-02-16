En kindar burçlar, her gününüzü burnunuzdan getirebilirler!

Herkesin içinde yaşadığı duyguları attığı bir evre var ancak bazıları kindar özelliklerinden dolayı bu duyguları hiç atamaz. İşte en kindar 3 burç insanı

En kindar burçlar, her gününüzü burnunuzdan getirebilirler!

Yapılan hiçbir şeyi unutmayan kindar insanlarla hayatımızın her evresinde karşılaşabiliriz. 


İçindeki öfkeyi atamayan kindar burçlar asla kendilerine yapılanı unutmazlar. Her anınızı burnunuzdan getiren bu kindar burçları sizler için astroloji haritasında araştırdık ve derledik. 

Yapılan araştırmalara göre en kindar 3 burç belli oldu. O burçlar arasında ''Yengeç, Boğa ve Başak'' ilk sırada yer alıyor.

BOĞA BURCU


Damarına basıldığı an Boğa burcundan öfkelisini göremezsiniz. Normalde aşırı kontrolcü olan Boğa burcu yaşadıkları olumsuzluğu kabul edemeyince bunu bir şekilde dışarı vurur ve karşısındaki kişiden hesap sorarlar. Haksızlığa uğrayan Boğa burcu işte o an bambaşka birine dönüşür. Boğa burcunun yanan kin ateşi her zaman canlıdır. Sizi affetse bile ona yaşattıklarınızı asla unutmaz. O nedenle boğa burcuyla ilişki kurarken dikkat etmenizde fayda var. 

En kindar burçlar, her gününüzü burnunuzdan getirebilirler! - Resim : 1

BAŞAK BURCU


Başak burcunun kini ölene kadar sürer. Laf sokarak intikam almaya çalışır. Bir süre unutmuş gibi yapar ardından birden yeniden parlayarak geçmişi hatırlatır ve tepki göstermeye başlar.  Adeta geçmişi hatırlatmak için Başaklar fırsat kovalarlar. 


YENGEÇ BURCU


Kendine yapılan kötülüğü asla Yengeçler unutmaz. Yengeç burçları intikam almaz ancak yaşadıkları kötü anı da burnunuzdan getirene kadar uğraşırlar. Yengeç burçları asla kendisine kötülük yapılmadıkça içinde kin biriktirmezler.  Yumuşak huylu olan Yengeç burçları yürekleri yanınca bambaşka birine dönüşürler. Yengeçlerle iletişim kurarken dikkat edin. Yanlış anlama konusunda Yengeçlerin üstüne yoktur. Bir anda çılgına döner ve hayatınızı zehir edebilirler. Seyahat ederken Yengeçlere dikkat etmenizde fayda var. 

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